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ABB ile UNICEF "Erken Çocukluk Eğitimi" alanında ortak çalışacak - Son Dakika

ABB ile UNICEF "Erken Çocukluk Eğitimi" alanında ortak çalışacak

15.02.2022 14:40
ABB ile UNICEF "Erken Çocukluk Eğitimi" alanında ortak çalışacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) "Erken Çocukluk Eğitimi" alanında UNICEF ile ortak çalışma kararı aldıklarını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) "Erken Çocukluk Eğitimi" alanında UNICEF ile ortak çalışma kararı aldıklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile UNICEF Ülke Temsilcisi Regina de Dominic tarafından belediyede iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol töreninde konuşan Yavaş, protokolün ilerdeki çalışmalar için örnek olmasını dileyerek, "Çocukların eğitimini ve kadınların istihdama katılmasını destekleyecek bu projeyi olumlu buluyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan da örnekler veren Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Erken yaştaki çocukları eğitime hazır hale getireceğiz. Ankara'da 240 bin aileye sosyal yardım yapıyoruz. Çocuklarının da diğer çocuklarla eşit olması ve eğitimlerine devam edebilmeleri için servis ücretlerini ödeme kararı aldık. 230 bin çocuğa kırtasiye yardımı yaptık.

Pandemi nedeniyle herkes çok zor durumda çünkü. Yaklaşık 30 bine yakın öğrenciye de internet yardımı yaptık. Ülkemizde sınavlar var. Yine bu çocuklarımızın sınav ücretlerini biz yatırıyoruz. Türkiye'de ilk defa uygulanan 2 projemiz var. Bu çocukların, eğitime erken yaşta başlayacak çocukların besin yetersizliği var. Yine bu ailelere, her ay bir kilo et ve süt ürünlerinden alabilecekleri ücreti kartlarına tanımlıyoruz. Ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı da şuradan anladık. İlk açıkladığımızda bana gelen teşekkür mailinde, '3 aydır çocuğum benden köfte istiyor ve yapamıyordum' yazıyordu.

Pandemi herkesi çok kötü etkiledi. Son olarak da, bazı yoksul aileler servis ücretlerini ödeyemediği için çocuklarını okula gönderemiyordu. Başvurular 12 bine yaklaştı, bunları da biz ödüyoruz. Bugün yaptığımız protokol inşallah gençlerin de bu çocukların da eğitim hakkına eşit bir şekilde katılmalarının önünü açacak. Biz de inşallah bu protokolü büyüterek, geliştirerek ilerleriz."

"4 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz"

UNICEF Ülke Temsilcisi Dominic de iş birliği protokolünü çok değerli bulduğunu belirterek, çocuklara ve ailelerine ulaşmanın, çocukları eğitime erken yaşta katılırken ailelerin de istihdama devam etmelerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediyesiyle 4 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Dominic, şunları kaydetti:

"Bu alanda çalıştığımız için çok mutluyuz. Sizinle birlikte yaklaşık 4 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çocukların arasında Suriyeli, Afgan ve Türkiye'deki yoksul ailelerin çocukları olacak. Bu çalışmalarımız sayesinde çocukların hem eğitime erişiminin sağlanması hepsine eşit fırsatların sunulabilmesini hedefliyoruz. Sizi, ekibinizi tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Umut ediyorum ki bu ortaklığımızı başka seviyeye taşıyabiliriz."

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Çocukluk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB ile UNICEF 'Erken Çocukluk Eğitimi' alanında ortak çalışacak - Son Dakika


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