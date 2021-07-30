Üye Girişi
ABB, Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 araç gönderdi - Son Dakika

ABB, Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 araç gönderdi

30.07.2021 21:46
ABB, Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 araç gönderdi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığınca Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 iş makinesi, arazöz ve su tankeri gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığınca Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 iş makinesi, arazöz ve su tankeri gönderildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Kızılcahamam Çavuşlar Köyü civarında çıkan orman yangınına müdahale için saat 16.50 itibarıyla olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Yangının ormanlık alanda ilerlediği bilgisi üzerine Sincan, Batıkent, Çayyolu, İvedik OSB itfaiye istasyonlarının orman araçları ve su tankerlerini olay yerine gönderdiği belirtildi.

177 Orman Yangın Harekat Merkezi ile yapılan görüşmede yangın bölgesinde tehlikeli bir durumun olmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Kızılcahamam Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği, ABB'ye bağlı 31 iş makinesi, arazöz ve su tankerinin bölgeye gönderildiği, Orman Harekat Merkezince başka araç ve takviyeye ihtiyaç olmadığı yanıtının alındığı kaydedildi.

Saat 19.45 itibarıyla Orman Harekat Merkezinden yangının tamamen kontrol altına alındığı bilgisinin alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bilgisinin alındığı ifade edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılcahamam, İtfaiye, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB, Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 araç gönderdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı 20:54 Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi 20:16 Son Dakika: Türkiye'de 30 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 22 bin 83 yeni vaka tespit edildi Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi 20:02 Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi 19:33 Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü 18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı 17:52 Marmaris'te canlanan alevler Datça karayolunu ulaşıma kapattı
Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı 17:24 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı 16:41 Fatih Karagümrük, dünya yıldızı Medhi Benatia'yı resmen kadrosuna kattı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Luyindama'yı takımda istemeyen Fatih Terim yönetime raporu sundu! Listesinde 6 savunmacı var Luyindama'yı takımda istemeyen Fatih Terim yönetime raporu sundu! Listesinde 6 savunmacı var         
21:07
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye daha sıçradı         
20:42
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi         
20:07
Genç annenin şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kadının kocası, kayınvalidesi ve kocasının dayısı tutuklandı Genç annenin şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kadının kocası, kayınvalidesi ve kocasının dayısı tutuklandı         
19:46
Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş transferin fitilini yaktı! Cenk Tosun geri dönüyor         
19:23
Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var Manavgat'ta çiftliği yandığı için felç geçirdiğini söyleyen Tuğba Özay'dan haber var         
18:02
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı         
17:14
Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! Cübbeli Ahmet Hoca geri adım attı! "Tekbirler yangını söndürür" paylaşımına açıklama getirdi         
15:41
Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki Beğenilere göre bağış yapacağını söyleyen Enes Batur'a, Deniz Akkaya'dan tepki         
14:20
Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi Bakanlık görevini bırakacağı iddia edilen Bakan Selçuk, çocuklarla bir araya geldi         
14:17
Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi         
14:02
Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi Memleketi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu, olayın doğrusunu anlattı: İnsanlarımız gergindi         
12:02
Haluk Levent, Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim         
11:59
Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar Pazarın ortasında bırakılan araç, esnafın pratik zekasıyla çekildi! Lastiğin altına metal tepsi koyup halatla asıldılar         
11:50
Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı Ferdi Tayfur'un yeni imajı görenleri şaşırttı! Sanatçıyı görenler tanıyamadı         
10:42
Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti? Sosyal medya bu iddia ile karıştı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa mı etti?         
09:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2021 21:50:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ABB, Kızılcahamam'da çıkan orman yangınına müdahale için 31 araç gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement