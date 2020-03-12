ABB, koronavirüse karşı kültür sanat etkinliklerini iptal etti - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında ildeki kültür sanat faaliyetleri geçici olarak durdurdu.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemlere ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bir komisyon kurulduğu ifade edilen açıklamada, halk sağlığını korumak amacıyla virüse karşı alınan tedbirler şöyle sıralandı:

1- Halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma ulaşım araçları başta olmak üzere belediyeye bağlı iştiraklerin toplu hizmet alanlarında başlatılan dezenfeksiyon işlemleri artırılarak sürdürülecek.

2- Ankara halkının salgın hastalıklar ve özellikle koronavirüs riskine karşı etkin bir şekilde mücadele edebilmesi ve bu hastalıklar hakkında doğru bilgilendirilmesi için broşür (el broşürü ve çift kıvrımlı broşür) dağıtılırken, pano, raket pano ve afiş çalışmaları devam ettirilecek.

3- Kovid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme metinleri toplu taşıma araçlarında bulunan ekranlarda yayınlanmaya başlandı.

4- Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile alınması gereken tedbirler konusunda gerekli girişimlerde bulunuldu.

5- Ankara halkını koronavirüse ve salgın hastalıklara karşı korumak amacıyla belediye tarafından düzenlenen kültür sanat faaliyetleri geçici olarak durduruldu."