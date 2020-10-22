ABB, Mamak'ta yenilediği 1+1 konutları 100 liraya kiraya verecek - Son Dakika

ABB, Mamak'ta yenilediği 1+1 konutları 100 liraya kiraya verecek

22.10.2020 10:37
ABB, Mamak'ta yenilediği 1+1 konutları 100 liraya kiraya verecek, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak'ta, gerekli tüm tadilat ve tamiratını yaptığı atıl durumda bulunan 400 sosyal konutu ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara 100 liradan kiraya verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak'ta, gerekli tüm tadilat ve tamiratını yaptığı atıl durumda bulunan 400 sosyal konutu ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara 100 liradan kiraya verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Araplar Mahallesi'nde 2002'de yapılan ve çevresi için güvenlik tehdidine dönüşen atıl durumdaki Eserkent Sosyal Konutları iç ve dış cepheleriyle tamamen yenilendi.

5 bloktan oluşan 400 adet beyaz eşyalı (çamaşır makinası, buzdolabı, set üstü ocak-fırın, davlumbaz) 1+1 konutların tamamlanması dolayısıyla 29 Ekim'de Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla tören düzenlenecek.

İhtiyaç sahibi evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara ekonomik yönden destek sağlamak için kira bedeli 100 lira olarak belirlenen ve gerekli tüm tamirat ve tadilatın yapıldığı konutlar 2 yıllık kontratla kiraya verilecek. Modern görünüme kavuşan konutlar için başvurular online alınacak. Yoğun talep olması halinde Büyükşehir Belediyesi konutlar için noter huzurunda kura çekecek.

Yavaş, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu 29 Ekim'de her hanede çifte bayram yaşansın istiyoruz. Mamak'ta yapılan ve 18 yıldır çürümeye terk edilen 400 adet 1+1 konutun tamamını yeniledik. Meclisimiz teklifimizi kabul ederse yeni evli çiftlerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çok uygun fiyata kiralayacağız." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB, Mamak'ta yenilediği 1+1 konutları 100 liraya kiraya verecek - Son Dakika

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