ABB Meclis Toplantısı'nda gündem "yüksek su faturaları" - Son Dakika

ABB Meclis Toplantısı'nda gündem "yüksek su faturaları"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentteki 6 bin kişinin su faturalarının yüksek olduğunu söylediğini belirterek, "Hemen hemen hepsine dönüş yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentteki 6 bin kişinin su faturalarının yüksek olduğunu söylediğini belirterek, "Hemen hemen hepsine dönüş yapıldı. Yüzde 95 oranında ikna edildiler ve teşekkür ettiler." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin temmuz ayı üçüncü toplantısı, Mansur Yavaş başkanlığında Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldı. Toplantı belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlandı.

Su faturalarına yönelik şikayetler

AK Parti Altındağ Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan, bazı vatandaşların nisan, mayıs ve haziranda su faturalarının yüksek geldiğine yönelik şikayetlerde bulunduğunu belirterek, Mansur Yavaş'ın daha önce ifade ettiği gibi hata payının binde 5 olmadığını, bu hesaplamanın yanlış olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Yavaş, şunları söyledi.

"Bana verilen bilgiye göre, 6 bin kişi su faturalarının yüksek olduğunu söylemiş. Hemen hemen hepsine dönüş yapıldı. Yüzde 95 oranında ikna edildiler ve teşekkür ettiler. Bu şikayetler Türkiye'nin her yerinde var. Pandemi sürecinde insanlar çok fazla su tükettiler."

Farklı illerdeki su faturaları istatistiklerini paylaşan Yavaş, "Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde bu tür şikayetler var. Eğer ASKİ'de bir hata varsa bu bir şekilde telafi edilir. Bütün abonelere bilgilendirme mesajı çekilmiştir. Faturasında endişe eden varsa bildirsin. Ödeme yapamayacaklara taksitlendirme imkanı sağlandı." değerlendirmesini yaptı.

Ankara'da su sıkıntısı olduğunu belirten Yavaş, suyun kullanımının kademelendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde Ankara'nın ilerde sussuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse ise Yavaş'ın seçimler öncesi su ücretleriyle ilgili beyanlarının şu anki faturalara yansıtmadığı itirazında bulundu.

ASKİ'deki pahalı su faturalarıyla ilgili inceleme yapılmasına ilişkin Meclis'e sunulan teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Polatlı'daki içme suyu sorunu

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Polatlı'da içme suyu sorunu olduğunu, Ankara şehir merkezindeki içme suyunun Polatlı'ya getirilmesi yönünde Meclis'e teklif verdiklerini hatırlattı.

Bunun üzerine söz alan Mansur Yavaş, Polatlı'nın temiz suya kavuşması için çalışmalarını hızlandırdıklarını aktararak, "Polatlı da ihaleyi tek seferde yaparsak 2 ya da 2,5 yılda yapılabileceğini söylediler. Tek seferde ihale yapılması için talimatı vereceğim ve inşallah Polatlı'daki su problemini de bitireceğiz." dedi.

Polatlı'nın altyapı sorununu çözüme kavuşturmak için oluşturulan kredi talebi de oy birliğiyle kabul edildi.

Mansur Yavaş, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB Meclis Toplantısı'nda gündem 'yüksek su faturaları' - Son Dakika
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