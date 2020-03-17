ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Altunışık görevine devam etmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Altunışık görevine devam etmeyecek - Son Dakika

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Altunışık görevine devam etmeyecek

7 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, yeni dönemde görevine devam etmeyeceğini bildirdi.

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Altunışık görevine devam etmeyecek, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, yeni dönemde görevine devam etmeyeceğini bildirdi.

Altunışık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk dönemini tamamladığını belirtti.

Mümin Altunışık, "Ranta ve kişisel çıkarlara izin vermeden uzlaşı ve hizmet maksadıyla geride bıraktığımız dönemde, Ankara'ya ve Ankaralı hemşehrilerimize elimizden gelen hizmeti vermeye çalıştık. Bu süre içerisinde bize teveccüh gösteren hemşehrilerimize, parti teşkilatlarımıza, birlikte mesai harcadığımız meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni dönemde Grup Başkanvekilliği görevine devam etmeyeceğimi, Ankara'ya ise her zaman hizmet etmeye devam edeceğimi saygılarımla kamuoyuna sunarım." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:26 Kaynak: AA
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