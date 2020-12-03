ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse, belediyenin 2021 bütçesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sayın Yavaş'a, milletim adına, Ankaralı hemşerilerim adına soruyorum, 10 milyar lirayı ne yaptınız? Hangi kalemlerde ne yaptınız? Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Yavaş, neredeyse hiçbir eseri hayata geçirmedi." dedi.

Köse, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca Ulucanlar Cezaevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, ABB 2021 yılı bütçesini ve performansını değerlendirdi.

ABB tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bugüne kadar iki yılda 10 milyar Türk lirasının harcandığını belirten Köse, "Ben Sayın Yavaş'a, milletim adına, Ankaralı hemşerilerim adına soruyorum; 10 milyar parayı ne yaptınız? Hangi kalemlerde ne yaptınız? Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı Yavaş, neredeyse hiçbir eseri hayata geçirmedi." diye konuştu.

Köse, bu konuyu Yavaş'a geçen ay yapılan bütçe görüşmelerinde sorduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Biz bu soruyu sorduktan sonra Sayın Yavaş, 'Toplantının hepsini izleyeceğim, cevabımı oylamadan önce vereceğim.' dedi. Toplantı 9 saat sürdü. Toplantı sonunda Sayın Yavaş geldi, 'Bu saatten sonra bizi kim izleyecek, cevaplarımızı kim görecek? Sorulara önümüzdeki ay cevap vereceğim.' dedi ve meclis oturumunu kapattı. Sayın Yavaş, hani bizim sorularımıza cevap veremedi de bu bir tarafa. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine karşı maalesef çok büyük bir nezaketsizlik göstermiştir, çok büyük bir saygısızlık yapmıştır."

"Milletin hayallerini aldı, karşılığında hiçbir şey vermedi"

Yavaş'ın onlarca vaat verip milletin hayallerini aldığını ve karşılığında hiçbir şey vermediğini iddia eden Köse, "Hemşerilerimiz artık, 'Elim kırılsaydı da oyumu vermeseydim.' diyor. Peki bu iki yıllık süreçte ne yaptı? Bu zamanı nasıl geçirdi Sayın Yavaş? Bu sorunun cevabı çok net. Sosyal medya belediyeciliği yaptı Sayın Yavaş. Hakkını yememek lazım Sayın Yavaş'ın. Belediyeciliğin sanal dünyasında, sosyal medyada bir çığır açtı." değerlendirmesini yaptı.

Köse, Yavaş'ın seçim döneminde göreve geldiğinde belediyenin kaynaklarıyla 58 kilometre metro hattı yapacağını söylediğini anımsatarak, Ankara halkının yeni dönemde yapılan metrolara ne zaman binmeye başlayacağını sordu.

Başkentte sosyal yardım alan ihtiyaç sahiplerinin yarısından fazlasının artık destek almadığını iddia eden Köse, 170 bin aileye gıda yardımı yapıldığını vurguladı.

Yavaş'ın şeffaf ihale sürecinin vadettiğini ancak Kovid-19 döneminde maske alım ihalelerinin birkaçı hariç tamamının davetiye usulüyle yaptığına dikkati çeken Köse, "Sayın Yavaş, şeffaflık diyor ama bu işin de tadı kalmadı. Bu açıdan başka bir soru daha sormak istiyorum, belediye şirketlerinin bilançosunu kamuoyuna niye açıklamıyor?" dedi.

"Kırsal hizmetler konusunda hiçbir sözünü tutmadı"

Köse, itfaiye araçları alımı amacıyla 6 ay önce 50 milyon Türk lirası kredi kullanılması için izin verildiğine işaret ederek, bu araçların neden hala alınmadığını sordu.

Kırsal hizmetler kapsamında 2019'da 153 milyon Türk lirası harcama yapıldığını, 2020 bütçesinde ve 2021 bütçe tasarısında 53 milyon Türk lirası bütçe ayrıldığını bildiren Köse, Yavaş'ın kırsal hizmetler konusunda hiçbir sözünü tutmadığını savundu.

Köse, belediyenin despotlukla yönetilmesine asla izin vermeyeceklerinin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Birtakım gayrimeşru insanları meclise salarak meclis üyelerinin sesini kesmeye, Ankara'yı bu ve benzeri despotluklar ile yönetmeye asla izin vermeyeceğiz. Öyle ekranlara çıkıp şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerine kuru, sahte sözler söylemeye benzemez bu. Üstelik, iftirayı, yalanı ve fesat çıkarmayı meslek edinmiş, her tarafa çamur atan, dünya işlerine de çok meraklı, parti grupları içine sızmış ve bu tezgahları da planlayan, 3-5 tane şahıs ile adeta bir kabile yönetir gibi Ankara Büyükşehir Belediyesinin yönetilmesine de asla göz yumacağımız. Tespit edildikçe bu kirli ilişkileri kamuoyuyla paylaşacağız."

ABB'nin yeni borçları

Belediyenin borçlanma konusuna değinen Köse, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve EGO ile birlikte 25 yılda toplam 3 milyar 250 milyon borç devretmiş. Bu rakam içinde ASKİ'nin borcu 418 milyon, EGO'nun borcu 391 milyon, ABB'nin borcu ise 2,5 milyar liradır. Peki 2019 seçimlerinden sonra Sayın Mansur Yavaş ABB'yi toplam 1 milyar 815 milyon lira borçlandırdı. Dikkatinizi çekmek isterim, bu borçlanmaların hepsi ABB'nin yeni borçlardır.

Bu yıl da bakıyoruz bütçeye, Ankara Büyükşehir Belediyesine 730 milyon ve ASKİ'ye 500 milyon borç istedi. Bunların toplamı 1 milyar 230 milyon. Yavaş, 2 senedir aldığı borçla toplam 3 milyar 45 milyon kredi kullandı. Yani Sayın Mansur Yavaş, ABB'de kendinden önceki 25 yıldaki borç miktarını, kendi görev yapacağı 5 yılda iki katından fazla artırmış olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi borç batağına doğru sürükleniyor."

Köse, 2021 Yatırım Programı ile ilgili bazı konulara dikkati çekerek, "Engellilerin erişilebilirliğini sağlamak amacıyla 1000 lira bütçe ayırmış. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Heykel yapımı için 1,5 milyon lira ayırmış. Köy konağı için ve muhtarlık binası için 1 milyon lira ayırmış. Muhtarlara Sayın Yavaş'ın verdiği değer bu. Heykel kadar değer vermiyor. Bazıları buna heykel belediyeciliği diyor." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın Ankara'ya verdiği sözleri yerine getiremediği gibi mevcut hizmetleri bile yapmaya dermanı kalmadığını savunan Köse, "Geride bıraktığımız 2 yılda hiçbir eser ortaya koyamamıştır. Yaptığı işe alımlarda ve verilen hizmetlerde partizanlık yapmıştır maalesef. Belediyeyi iyi yönetememiştir. Sayın Yavaş belediyeyi borç batağına doğru sürüklemiş ve belediye iflas etmiş bir görüntü vermeye başlamıştır." şeklinde konuştu.

Ankapark'ın işletilmesi

Köse, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Ankapark'ın işletmesine yönelik bir soru üzerine Köse, Ankapark'ın sosyal bir proje haline dönüşmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Yavaş'a orayı kendi imkanlarıyla kimseye vermeden yönetmesini istiyoruz. Duyuyoruz birtakım ortaklıklar kuruluyor. Hiç onlara girmeye, yeni bir macera oluşturmasına gerek yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi işletsin. Ankara halkı, güzel çocuklarımız da ücretsiz olarak faydalansın oradan. Sayın Yavaş, eğer diğer işleri beceremediği gibi bunu da beceremezse, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı olarak Ankapark'a talibim diyorum."

Toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fatih Ünal da katıldı.