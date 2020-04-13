Son Dakika › Güncel › ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Mansur Yavaş'a 'pazarcı' sorusu Açıklaması - Son Dakika
ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Köse'den Mansur Yavaş'a "pazarcı" sorusu Açıklaması
6 saat önce
Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kaç pazarcının ürününü aldığını açıklamasını istedi.
Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan kaç pazarcının ürününü aldığını açıklamasını istedi.
Köse, yaptığı açıklamada, ABB AK Parti Grup Başkanvekili olarak, Yavaş'tan kamuoyu adına bir konuya açıklık getirmesini istediğini belirtti.
Başkan Köse, "Sayın Mansur Yavaş, 'Pazarcı esnafımızın mağduriyetinin farkındayız. Ellerinde kalan ürünleri satın aldık.' diyorsunuz. Ankara'daki binlerce pazarcıdan
kaç tanesinden ürün aldınız?" sorusunu yöneltti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:06 Kaynak: AA
Son Dakika Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi Eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçaklayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı