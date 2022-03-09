ABB Meclisi, ayın ilk oturumunda "asbestli borular"ı tartıştı - Son Dakika
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ABB Meclisi, ayın ilk oturumunda "asbestli borular"ı tartıştı

09.03.2022 15:57

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin ayın ilk oturumunda, kente içme suyu sağlayan asbestli borularla ilgili afişlerde yer alan "kanserojen" ifadesi tartışıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisinin ayın ilk oturumunda, kente içme suyu sağlayan asbestli borularla ilgili afişlerde yer alan "kanserojen" ifadesi tartışıldı.

ABB Meclisinin bu ayki ilk oturumu, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda dün yapıldı.

Ünal ile bazı üyelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel mesajları okumasının ardından soru önergeleri ve gündemdeki maddeler görüşülmeye başlandı.

Gündem dışı söz alan AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan, ABB'nin asbestli borularla ilgili afişlerinde yer alan "Ankara'da kanserojen su borularını değiştiriyoruz" ifadelerine tepki gösterdi.

Burhan, "kanser" kelimesinin afişte kullanılmasının siyasi bakımdan ve iletişim açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2009'da bir gazeteye "Asbestli borular kanser yapmaz" şeklinde demeç verdiğini savundu ve şöyle devam etti:

"Kanserli' yerine 'Eski boruları değiştirdik' deseydiniz Ankara'nın imajı açısından da sağlık açısından da siyasi ahlak açısından da doğru olmaz mıydı? Daha önceki yönetimi kötülemek adına kanser gibi kötü bir kavramı kullanmanın anlamı nedir, siyaseten ajitasyon mudur? Mesela yüzde 3'ü değiştirdiğiniz zaman yüzde 97'si kanserli borulardan su mu içecek? Bunu mu diyoruz? Ankara'da ASKİ'nin bütçesi tamamını değiştirmeye yetmiyor. Bu işi bilimsel olarak yapanların söyledikleri yüzde 3 ile yüzde 5 değişimi yapılabilir."

"Bunlar yapılmamış ve değiştirilmemiş"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da 220 kilometre asbestli, 390 kilometrede de sağlıksız boruların değiştirildiğini anlatarak, halkın parasının sağlıksız boruların değişimine harcandığını söyledi.

Asbestli boruların sağlıksız olduğunu konuyla ilgili bilgisi olmayan birinin bile kolaylıkla anlayabileceğini ifade eden Neslihanoğlu, "Bunların değiştirilmesinden, insanlara sağlıklı su iletilmesinden daha doğal ne var." dedi.

Başkanvekili Ünal ise bilgilendirme afişlerinde kullanılan ifadeleri kendisinin de eleştirdiğini bildirerek, 2020'de 220 kilometrelik asbestli borunun 1 yıl içinde değiştirileceği yönünde açıklamalarda bulunan ABB'nin boruların değişimini tamamlayamadığını kaydetti.

ABB Meclisi, ayın ilk oturumunda asbestli borular ı tartıştı
ABB Meclisi, ayın ilk oturumunda asbestli borular ı tartıştı
ABB Meclisi, ayın ilk oturumunda asbestli borular ı tartıştı

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Dünya Kadınlar Günü, Mansur Yavaş, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB Meclisi, ayın ilk oturumunda 'asbestli borular'ı tartıştı - Son Dakika


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