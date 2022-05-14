ABB Meclisi, mayıs ayı ikinci oturumunda "zabıtaların meclise girmesi"ni tartıştı - Son Dakika
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ABB Meclisi, mayıs ayı ikinci oturumunda "zabıtaların meclise girmesi"ni tartıştı

14.05.2022 10:26

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısında, bir önceki oturumda tartışmalara sahne olan "zabıtaların meclise girmesi" konusu ele alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi mayıs ayı ikinci toplantısında, bir önceki oturumda tartışmalara sahne olan "zabıtaların meclise girmesi" konusu ele alındı.

ABB Meclisinin bu ayki ikinci oturumu, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda dün yapıldı.

Ünal, mayıs ayı birinci birleşimin tutanak özetine yönelik itirazların olduğunu belirterek, söz konusu tutanağı oylamaya sunmadan önce katip üyeye okuttu.

Mayıs ayı birinci oturumunda zabıtaların meclise girdiğini anımsatan Ünal, "Yapılan hadise gayri hukuki tarzda yapılmıştır. Mansur Yavaş Bey, 6 ayda bir meclise bir günlüğe geliyor ve meclisi gererek, insanları kızdırarak buradan ayrılıyor. Arkadaşlar, bu çalışılmış bir sistemdi. Zabıtalar koşarak geldiler. Tutanakta, gündem dışı söz taleplerimiz yer almamış. Gürültüler ifadesi var ama onlar gürültü değildi bizim itirazlarımızdı." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, müzakereye açılan tutanağı tutan memurları görevini düzgün yapmaya davet ederken, CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da memurların özveri ile çalıştığını, zaman zaman maddi hataların olabileceğini söyledi.

Mayıs ayı birinci oturumunda yaşananların tutanakta yer almadığını belirten Ünal, tutanağın yeniden tanzim edilerek yapılacak ilk oturumda gündeme alınacağını söyledi.

Gündemdeki maddelerin oylanmasını tamamlayan Ünal, gündem dışı söz almak için talepte bulunan meclis üyelerini, hitap etmeleri için konuşma kürsüsüne davet etti.

"Kimsenin konuşmasına izin vermedi"

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, geçen ay yapılan oturumda ABB Başkanı Yavaş'a yönelik sorduğu sorulara cevap alamadığını aktardı.

Meclisin mayıs ayı ilk oturumuna başkanlık eden Yavaş'ın yönetim şekline yönelik eleştirilerde bulunan Köse, "Kaçmadan, sorduğumuz sorulara cevap versin istiyoruz. Mecliste sorularımıza cevap verecek sanırken zabıtalarla meclis üyelerimizi tehdit etti. Meclise zabıta çağırarak herkese ABB'yi kabile gibi yönettiğini bir kez daha gösterdi. ABB, Mansur Yavaş'ın çiftliği değildir." ifadelerini kullandı.

Bazı CHP'li meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve CHP Grup Başkanvekili Neslihanoğlu hakkında iddialarda bulunan Köse, meclisin Ünal tarafından sakin bir şekilde yönetilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Bunun yeri sosyal medya değil"

CHP Grup Başkanvekili Neslihanoğlu da, Köse'nin asılsız iddialarda bulunduğunu belirterek, ABB Meclisi'nde konuşulan mesnetsiz iddialardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Ankaralıların meclis üyelerini dedikodu yapmak için seçmediğine dikkati çeken Neslihanoğlu, "İçeriği dedikoduyu geçmeyen anlamsız sözlerle zan altında bırakılmak isteniyoruz. Bu atılan çamur da hiç kimsenin üzerine yapışmaz. Eğer iddialarınızda ısrarlıysanız bunun yeri sosyal medya değil. Elinizde bilgi, belge varsa bunları alır yasal mercilere iletirsiniz. Cumhuriyet Savcılığına gider suç duyurusunda bulunursunuz. Orada kim haklı, kim suçlu ortaya çıkar. Ama ben biliyorum iddialarda bulunduğunuz arkadaşlarımız hakkınızda yasal işlemleri başlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Akyurt, Kızılcahamam, Pursaklar, Çubuk ve Kahramankazan belediye başkanları da bu ayki ilk oturumda zabıtaların meclise girmesini eleştirdi.

AK Parti Sincan Meclis Üyesi Nihat Yalçın'nın, ABB bünyesinde bazı ihalelerin usulsüz olarak yapıldığını öne sürmesi üzerine, bazı CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri bu iddialara tepki gösterdi.

ABB Meclisi, mayıs ayı ikinci oturumunda zabıtaların meclise girmesi ni tartıştı
ABB Meclisi, mayıs ayı ikinci oturumunda zabıtaların meclise girmesi ni tartıştı
ABB Meclisi, mayıs ayı ikinci oturumunda zabıtaların meclise girmesi ni tartıştı
ABB Meclisi, mayıs ayı ikinci oturumunda zabıtaların meclise girmesi ni tartıştı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB Meclisi, mayıs ayı ikinci oturumunda 'zabıtaların meclise girmesi'ni tartıştı - Son Dakika


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