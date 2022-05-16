ABB Meclisi'nde "zabıtaların meclise girmesi" tartışmaları devam etti - Son Dakika
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ABB Meclisi'nde "zabıtaların meclise girmesi" tartışmaları devam etti

16.05.2022 23:09
ABB Meclisi'nde "zabıtaların meclise girmesi" tartışmaları devam etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde "zabıtaların meclise girmesi" tartışılmaya devam edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde "zabıtaların meclise girmesi" tartışılmaya devam edildi.

ABB mayıs ayı meclis toplantısının 5'inci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gündemdeki maddeleri ve komisyon raporlarını okuyarak oylamaya sunan Ünal, gündem dışı söz almak için talepte bulunan meclis üyelerini kürsüye davet etti.

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediyeyi "kabile" gibi yönettiğini öne sürerek, bazı CHP'li meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Köse, geçen haftaki meclisin bu ayın ilk oturumunda Yavaş'ın AK Parti'li meclis üyelerine gündem dışı söz vermemesi ile başlayan tartışmalar sonrası "zabıtaların meclise girdiğini" anımsattı.

Zabıta görevlilerinin meclis salonuna girmesinin hukuk dışı olduğunu vurgulayan Köse, "Herhangi bir meclis üyemizi zabıtayla bir attırın bakalım. Kimin gücü yetiyor buna, kimin bileği yetiyor bir görelim bakalım" diyerek, Yavaş'ı özür dilemeye davet etti.

"İddialarınızda ısrarlıysanız gidersiniz yasal mercilere müracaat edersiniz"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu da zabıtaların içeri girmesinin kendi işgüzarlıkları olduğunu belirterek, "Kimse bir şey demeden içeri girdi. Onun da hesabını başkanımız sorar." dedi. Yavaş'ın, zabıtaları içeri çağırıp "atın" dediğine yönelik iddiaların doğru olmadığının altını çizen Neslihanoğlu, kendisinin de zabıtalara tepki gösterdiğini, yanlış yaptıklarını yüzlerine söylediğini aktardı.

Köse'nin bazı CHP'li meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları hakkında dile getirdiği iddialara da değinen Neslihanoğlu, "İddialarınızda ısrarlıysanız bunu tek bir yolu var, gidersiniz yasal mercilere müracaat edersiniz. Orada haklıysanız gereği yapılır, haksızsanız da cevabınızı alırsınız." diye konuştu.

Neslihanoğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, "İhtarı yiyen biziz. Buradan birinci ihtar, ikinci ihtar, siz de duydunuz. Ben çağırmadan gelmeyin demesi bile bazen mefhum-u muhalifinden çağıracağı anlamına gelir. Bu konuda da hiçbir kimse bizden özür dilemedi. Herhangi bir zabıta gelip de 'Kusura bakmayın, özür dileriz, yanlış yaptık' demedi şimdiye kadar." ifadesini kullandı.

"Mansur Bey 'zapta geçin' demiş, zabıta da 'gir' anlamış, girmiş"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker de zabıtanın içeri girmesi konusunda, "Mansur Bey 'zapta geçin' demiş, zabıta da 'gir' anlamış, girmiş" sözleri üzerine meclis üyeleri güldü.

Bunun üzerine "Şaka demiyorum, bu gerçek" diyen Beker, bir yanlış anlaşılma olduğunu ve bu nedenle herkesin önünde Ünal'dan özür dilediğini belirtirken, "Su fırlatanlardan da zabıtalar davacı olacakmış. Kafasına gelmiş, yarılmış." diye konuştu.

Çeşitli partilerden meclis üyelerinin de söz almasının ardından Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, 8 Haziran Çarşamba günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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