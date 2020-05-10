ABB, muhtarlara, büfeci esnafa ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara maske dağıttı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlara, büfeci esnafa ve 65 yaş üstü vatandaşlara maske ve hijyen paketi dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, metropol ilçelerde 433 muhtara iletilmek üzere muhtar dernek başkanlarına, içinde maske, dezenfektan ve sabundan oluşan hijyen paketleri teslim edildi.

Çankaya ilçesindeki 123 muhtara verilecek paketlerini teslim alan Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Harbiye Mahallesi Muhtarı Özgür Özdemir, maske ve dezenfektanları muhtarların dernekten alabileceklerini, ulaşamayanlara kendilerinin götüreceğini belirtti.

Büfe esnasına 10 bin maske ve koruyucu kit

Daha önce kira ödemeleri iki ay süreyle ertelenen büfeci esnafına da ücretsiz maske dağıtıldı. Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal ve Ankara Büfeciler Odası Başkanı Eraslan Bektaş, Kızılay'daki büfe esnafını ziyaret ederek maske, eldiven, dezenfektan ve el sabununun yer aldığı hijyen setlerinden dağıttı.

Ankara Büfeciler Esnaf Odası Başkanı Bektaş, büfecilerin halkla iç içe ve temasta olduğu için risk altında olduğunu, Oda olarak Büyükşehir Belediyesine talepte bulunmaları üzerine kendilerine 10 bin maske ve koruyucu kitin temin edildiğini aktardı.

Terzilerin ürettiği maskeleri BELPA dağıtıyor

Hafta sonunda 4 saat sokağa çıkma serbestisi getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için de maske dağıtımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nde kurulan atölyede terzilerin ürettiği maskeleri, BELPA Mutfak'ta yapılan sıcak yemeklerle 65 yaş ve üstü vatandaşlara adreslerinde teslim etti.