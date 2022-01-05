ABB'nin 2021 kadın ve aile raporu yayımlandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezince hazırlanan "Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Yıllık Raporu"nu yayımladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cinsiyet ayrımcılığına karşı projeler üreterek, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda toplumsal farkındalık yaratan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezinin, 2021'e ait yıllık rapor hazırlandı.

Sosyal ve ekonomik verilerin paylaşıldığı rapora göre, 2021'de 217 kadın merkezlere gelerek yüz yüze görüşmeyi, 2 bin 583 kadın ise telefonla danışmayı tercih ederken, gezici araç ile 5 bin 180 kadına sahada ulaşılarak destek verildi.

Gençlik Parkı'nın yanı sıra Kahramankazan, Çubuk, Ayaş, Keçiören, Şafaktepe ve Hasanoğlan'da hizmet veren Kadın Danışma Merkezlerine başvuran evli kadınların oranı yüzde 58,1, bekar kadınların oranı ise yüzde 41,9 oldu.

Adli ve danışmanlık nedeniyle merkeze başvuruların yüksek oranda olduğu yansıyan raporda, kadınlara yönelik yüzde 45,4 ile ilk sırada "psikolojik şiddet", ikinci sırada yüzde 31 ile "fiziksel şiddet", üçüncü sırada "ekonomik şiddet" ihbarı yer aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile ortak proje yürütüldüğü bilgisi verilen raporda, şunlar kaydedildi:

"UNHCR ile yürütülen 'Mültecilerin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında ise Ankara'da 521 kız çocuğu okullaştırılırken, 347 kadının da dil ve meslek eğitimi alması sağlandı. 2022 yılında 'Şiddet Mağduru Kadınların İstihdama Katılımının Kolaylaştırılması Projesi' adıyla devam edecek çalışmalarla sığınma evlerinden destek alan kadınların istihdama katılımının kolaylaştırılması amacıyla meslek atölyesi kurulması da hedefleniyor.

Altındağ Kadınlar Lokali'nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve ABB iş birliği ile başlatılan 'Sığınmacı Kadın ve Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile de toplam 2 bin 149 kadın ve genç mesleki eğitimden yararlandı.

Rapora, "www.ankara.bel.tr/files/3816/4094/6076/yillik-rapor-2021.pdf" adresinden ulaşılabiliyor.