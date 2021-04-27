ABB'nin "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasında 26 günde 14 milyon lira toplandı - Son Dakika

ABB'nin "6 Milyon Tek Yürek" kampanyasında 26 günde 14 milyon lira toplandı

27.04.2021 16:25
ABB'nin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ikinci kez başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası kapsamında 26 günde 14 milyon lira toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ikinci kez başlattığı "6 Milyon Tek Yürek" kampanyası kapsamında 26 günde 14 milyon lira toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Nisan'da yeniden başlatılan kampanyaya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

26 günde 14 milyon lirayı aşkın para toplandığı vurgulanan açıklamada, kampanyaya destek veren hayırseverlere yönelik sosyal medya hesaplarından yayımlanan teşekkür mesajında, "Destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Zorlu salgın koşullarında sayıları hızla artan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız desteklerinizi bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece Ankara değil Türkiye'de birçok ilden hatta yurtdışından da yoğun ilgi gören kampanya için 'ankaratekyurek.com' adresi üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşların ödenmemiş su faturalarından iftar ve sahur paketi desteğine, gıda kolisinden nakit yardımına kadar 5 farklı uygulama seçeneği sunuluyor. '6 Milyon Tek Yürek' kampanyasıyla 26 günde (27 Nisan 2021 itibarıyla) yardım tutarı, 'Su Ver' ile 38 bin 571 adet su faturası ödenerek, 1 milyon 581 bin 155 TL, 'Bilet Ver' ile 2 bin 16 ANKARAKART'a yükleme yapılırken, 121 bin 013 TL, 'El Ver' ile 11 bin 669 nakit yardım adedine ulaşılırken, 3 milyon 284 bin 600 TL, 'İftar Ver' ile 168 bin 464 sipariş verilirken, 4 milyon 211 bin 700 TL, 'Afiyet Ver' ile 24 bin 666 yardım kolisi siparişi alınırken, 4 milyon 806 bin 900 TL olmak üzere toplam 14 milyon TL'yi aştı."

Mansur Yavaş, Türk Lirası, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABB'nin '6 Milyon Tek Yürek' kampanyasında 26 günde 14 milyon lira toplandı - Son Dakika


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