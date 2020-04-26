Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Bir iftar da benden" kampanyasında hayırseverlerce satın alınan iftar paketi 400 bine yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, BELPA A.Ş. mutfağında hazırlanan ve hijyenik koşullarda ambalajlanan yemekler iftarda ve sahurda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BELPA Mutfağı Üretim Müdürü Müge Keçeli, günlük 25 bin kişi kapasiteli mutfakta üretim aşamasından depolama, sevkiyat ve sunuma kadar her noktada hijyen kurallarına uyarak yemekleri hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her gün 4 çeşit yemek üretiyoruz. Salgın hastalık yüzünden evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar iftar yemeklerini ulaştırıyoruz. Ramazan ayı boyunca toplam 150 personelimizle ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam edeceğiz."

Açıklamada ayrıca, teslim edilen her iftar paketinin üzerinde, "Bu iftar paketi menüsünün ücreti bir hayırseverimiz tarafından ödenmiştir." ibaresinin yer alacağı ve bağışçılara, ulaştırılan her iftar ve sahur yemeğinin teslim edildiği bilgisinin de faturasıyla birlikte iletileceği belirtildi.