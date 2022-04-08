ABB'nin dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüsleri yola çıkmaya hazır - Son Dakika

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ABB'nin dizelden dönüştürülmüş elektrikli otobüsleri yola çıkmaya hazır

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın daha önce prototipini tanıttığı ve seri üretime geçilen dönüştürülmüş elektrikli otobüsler yola çıkmaya hazır. Otobüsler EGO Genel Müdürlüğü'ne bu ay içerisinde teslim edilecek.

Başkent ulaşımında teknolojik dönüşüm için düğmeye basan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kendi imkanları ile ekonomik ömrünü tamamlayan dizel otobüsleri yüzde 100 elektrikli otobüslere dönüştürüyor. 25 Şubat 2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bundan sonra Ankara'nın sokaklarında inşallah elektrikli otobüsleri göreceğiz" diyerek prototipini tanıtmasıyla başlayan ve 20 Ekim 2021 tarihinde EGO Genel Müdürlüğü ve BELKA AŞ arasında yapılan iş birliği ile ilk etapta 22 otobüsten kullanım süresi dolan 7 otobüs sahaya çıkmak üzere hazır hale getirildi. Otobüsler, dünyada seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüs olma özelliğini taşıyor.

Test sürüşüne katılan Mansur Yavaş şehir turu attı

EGO Genel Müdürlüğünden alınan 7 otobüsün dönüşüm süreci tamamlanırken, dizelden dönüştürülen yüzde 100 elektrikli otobüslerin test sürüşüne ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Meclis üyeleriyle birlikte dizelden elektrikliye dönüştürülen otobüsle Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden başlayarak Sıhhiye, Kızılay, Cinnah, Çankaya Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kızılay ve Ulus güzergahında şehir turu atan Yavaş, Başkentlileri de selamladı. Yavaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Dünyanın seri üretime geçilen ilk dönüştürülmüş yüzde 100 elektrikli otobüsünü üreten belediye olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İlk etapta doğa dostu, temiz enerjili, dönüştürülmüş otobüs prototipimize ek olarak 7 otobüsümüzü daha sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

"Projeyle 30'dan fazla ülke ilgileniyor"

Şehir turu sırasında projenin teknik detaylarını anlatan BELKA Genel Müdürü Dursun Çiçek 2006 yılında piyasaya çıkan dizel bir otobüsü dönüştürdüklerini ve bu otobüsle seyahat ettiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Biz bu dizel otobüsü 6 ay önce EGO'dan sözleşme karşılığı aldık ve yüzde 100 elektrikli otobüse dönüştürdük. Geçen sene lansmanını yaptığımız bu dönüşüm dünyada ilk oldu. Eski bir otobüsün temiz enerjili ve elektrikli bir otobüse dönüştürülmesi ve bunun tüm Avrupa standardı testlerini başarıyla tamamlanması ve otobüsün ruhsatına elektrikli otobüs olarak geçmesi açısından da ilk oldu."

Projelerinin Londra'da görücüye çıktığını ve birçok ülkenin projeyle yakından ilgilendiğini ifade eden Çiçek, otobüslerin performansı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu:

"İngiltere İklim Finansmanı Hızlandırma Programı tarafından organize edilen çevreci proje yarışmasında BELKA Elektrikli Otobüs Dönüşüm Projesi finale kalarak 2 hafta önce (17 Mart'ta) Londra'da yatırımcı pazarında sergilendi. Londra'da büyük ilgi gören projemizle şimdi 30'dan fazla ülke ilgileniyor. Otobüsü atölyemize görmeye gelen büyükelçi düzeyinde ve ateşe düzeyinde kişiler oldu. Ankara'mız için Mansur Başkanımız çok emek verdi. Yol boyunca Başkanımıza teknik bilgiler verdik. Yokuş tırmanış özelliği normal elektrikli otobüsten daha fazla Cinnah Yokuşu'nu 7 ton yükle çok rahat çıkıyoruz. Otobüsleri Ankara'nın inişi çıkışı çok olan yollarında deniyoruz. Mansur Başkanımla bu yolculuğu Cinnah Yokuşu'nda yaptık. Bu performansı hep birlikte görmüş olduk. Bu 22 otobüslük ilk serinin 7 otobüsünü bu ay içinde EGO'ya teslim edeceğiz."