ABB'nin evlenecek çiftlere sağladığı ücretsiz SMA testine bir ayda 430 çift başvurdu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), SMA hastalığının önceden tespit edilerek, tedavi edilmesi ve son dönemde artan hasta birey doğumlarının önüne geçilmesi amacıyla yeni evlenecek çiftlere yönelik başlattığı ücretsiz test desteği, yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 21 Nisan'da sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla test başvuru sürecinin başladığını bildirdi.

Duyurunun ardından "https://forms.ankara.bel.tr/smatesti" adresi üzerinden bugüne kadar 430 yeni evlenecek çift, başvuruda bulundu.

Protokol kapsamında, SMA hastalığının teşhisi amacıyla mücavir alan sınırları içerisinde 2021 sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Test işlemleri ise Ramazan Bayramı ve tam kapanma sürecinin ardından başlatıldı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, yeni evlenecek çiftlerin ücretsiz SMA testi desteği için başvuru sürecinin devam ettiğini ve genç çiftlerin SMA testi konusunda duyarlı olması gerektiğini belirterek, "SMA hastalığı ciddi bir hastalık. Tedavi yüksek ücretlerle yapılabiliyor. Bundan kurtulmanın yolu SMA testini yaptırabilmek. Yeni evlenecek çiftlere bu testi öneriyor ve testi yaptırmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SMA, önemli bir toplum sağlığı sorunu"

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Şahin de SMA hastalığının pahalı ve zor bir hastalık süreci olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"SMA hastalığı toplumda yaklaşık 10 binde bir sıklıkta gözlenen ancak taşıyıcılığı oldukça yüksek bir hastalık. Önemli bir toplum sağlığı sorunu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Başkent Üniversitesi Rektörlüğü beraber bir toplumsal sağlık projesi başlattı. Bu proje kapsamında, biz evlilik öncesinde eşlerden birine test uygulayacak şekilde projeyi yürüteceğiz. Bu süreçte gelen eşlerden kan örneği alarak bundan DNA izolasyonu yapıp sadece SMA hastalığına teşhis koyan bir test uyguluyoruz."

Yeni evlenecek Abdullah Emre Atış, bu hizmeti sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, "Sosyal medyada sürekli görüyoruz, yüksek meblağlara yardım paraları toplanmaya çalışılıyor. Hem ebeveynler hem de çocuk için çok acılı bir süreç yaşanıyor. Bu hastalığın en kolay önlenme yöntemi genetik tanı ile doğum öncesi embriyoların seçilmesi olduğundan bu testi yaptırmaya karar verdik. Taşıyıcı durumumuz varsa kontrollü bir doğum olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Gizem Serin de Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Diğer tüm yerel yönetimlerin de aynı çalışmayı yapması gerekiyor. Bu sayede farkındalık da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Üniversitesi'nde ücretsiz SMA testini yaptırmak isteyen çiftler, TC kimlik numaraları, ad ve soyadı, mobil cep numaraları ile evlilik durum belgesiyle "https://forms.ankara.bel.tr/smatesti" internet adresi üzerinden formu doldurarak, başvuruda bulunabiliyor.???????