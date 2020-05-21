ABB'nin kampanyasıyla 72 bin 604 ailenin su faturası ödendi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı "Su Ver" kampanyası kapsamında sosyal destek alan aileler ile salgın nedeniyle su faturasını ödeyemeyen 72 bin 604 ailenin 147 bin 322 su faturasının ödendiğini bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır" sözüyle başlattığı "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyalarına hayırseverler ilgi gösteriyor.

Başkan Mansur Yavaş, konuya ilişkin açıklamasında, hayırseverlere " Su Ver" kampanyasına verdikleri destek için teşekkür ederek, sosyal destek alan aileler ile salgın nedeniyle su faturasını ödeyemeyen 72 bin 604 aileye ait 147 bin 322 faturanın tamamının borcunun ödendiğini belirtti.

Yardımlar 23 milyon liraya ulaştı

Büyükşehir Belediyesinin seçenekli kampanyalarına katılmak isteyen hayırseverler ihtiyaç sahiplerine "www.ankaratekyurek.com" adresi üzerinden ulaşabiliyor.

İcraya düşen, sosyal yardım alan ve koronavirüs salgını nedeniyle borcunu ödeyemeyen vatandaşların fatura borçlarının kapatılmasının yanı sıra, 11 bin 482 başkentlinin ANKARAKART'ına yükleme yapıldı.

"İftar Ver" kampanyasıyla ise hayırseverler tarafından 500 bin 102 kişiye toplam 7 milyon 501 bin 530 lira tutarında sıcak yemek alındı.

Hayırsever vatandaşlar "El Ver" kampanyası ile gelir kaybı yaşayan vatandaşlara ait IBAN numaralarına nakit yardımda bulunmaya da devam ediyor.

"6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyası kapsamında "Su Ver", "Bilet Ver" ve "El Ver" kampanyaları ile bugüne kadar yapılan yardım tutarı 15 milyon lirayı geçerken, "İftar Ver" kampanyası ile, hayırseverlerin yardımları 23 milyon lirayı buldu.