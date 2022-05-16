ABB'nin öğrenci dostu uygulaması başladı: LGS ve YKS deneme sınavlarına yoğun ilgi - Son Dakika

ABB'nin öğrenci dostu uygulaması başladı: LGS ve YKS deneme sınavlarına yoğun ilgi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'öğrenci dostu' uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Batıkent Final Okulları ile iş birliği yapan ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan adaylar için ödüllü ücretsiz deneme sınavı desteği sağlıyor. AYM'ler ile Çocuk Kulüpleri'nde ilki LGS için düzenlenen deneme sınavına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde ise YKS için deneme sınavı yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'öğrenci dostu' uygulamalarla Başkent'te eğitim gören öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

ABB, eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen uygulamalar kadar sınav stresini azaltmak için de ücretsiz deneme sınavı desteğinde de bulunuyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Batıkent Final Okulları iş birliği ile Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik hazırlanan ödüllü deneme sınavları başladı.

LGS'den sonra YKS deneme sınavı yapılacak

Hafta sonunda ilk olarak LGS için gerçekleştirilen deneme sınavına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kent genelindeki Aile Yaşam Merkezleri ile Çocuk Kulüpleri'nde düzenlenen ücretsiz deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresi ve heyecanını kontrol etmesini sağlamayı ve bilgilerini tazelemeyi amaçladıklarını belirten ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Eğitim Koordinatörü Nazım Yıldız, şu bilgileri verdi: "Toplamda 20 merkezde büyük bir katılımla deneme sınavı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin sınavda yaşayacakları durumu prova etmelerine vesile olmak istiyoruz. 21-22 Mayıs'ta da YKS deneme sınavı devam edecek."

Gerçek sınavlarda olduğu gibi saat, süre ve güvenlik uygulamasının yer aldığı salonlarda öğrenci ve ailelere çeşitli ikramlarda bulunan ABB, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde ise YKS için deneme sınavı yapacak.

Öğrenci ve velilerden Büyükşehir'e teşekkür

Deneme sınavına giren öğrenciler kadar çocuklarının eğitim hayatlarına destek olmak için bu imkandan yararlanmalarını teşvik eden veliler, Ankara Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

Fatma Göksel: "LGS sınavı öncesi çocuğumun nerelerde eksiği var onları görmesi için getirdim, çok güzel bir uyulama. Kendini denemesi ve ölçmesi için sınava katılmasını istedik. Bu deneme sınavının performansını artıracağına inanıyorum."

Erkan Ceylan: "LGS öncesi sınav heyecanını kontrol etmeyi öğrenmesi için çok güzel bir hizmet. Gerçek sınav gibi olduğu için streslerini bir nebze azaltacağını düşünüyorum."

İlker Ceylan: "Bu sınav sayesinde önceden bir prova yapıp stres seviyemizi azaltarak sınava hazırlanmış olacağız. Ücretsiz olmasının da birçok öğrenciye faydası oldu. Önceden kendimizi deneyeceğiz, yanlışlarımızı görüp sınava ona göre gireceğiz."

Merve Naz Göksel, "Bu sınav kendimi ölçtüğüm ve stresimi azaltmak için girdiğim bir sınav. Kendimi görmeme yardımcı olacak. Yanlışımı ve doğrumu görmüş oluyorum. Eksiğimi görüp ona göre çalışma programı yapıyorum."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS deneme sınavlarına girip her iki gruptan ilk üçe girenlere; scooter, powerboard ve tablet hediye edecek.