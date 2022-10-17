Abb: Özel Halk Otobüslerinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Hizmet Vermemeleri Nedeniyle Sözleşme Hükümleri Uygulanacak - Son Dakika
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Abb: Özel Halk Otobüslerinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Hizmet Vermemeleri Nedeniyle Sözleşme Hükümleri Uygulanacak

17.10.2022 18:38
Abb: Özel Halk Otobüslerinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Hizmet Vermemeleri Nedeniyle Sözleşme Hükümleri Uygulanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), artan maliyetler nedeniyle özel halk otobüslerinin (ÖHO) bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı aldığını duyurarak, “ABB tüm tedbirlerini almış olup vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tam kapasite EGO seferleri düzenleyecektir. Bugün geldiğimiz noktada, ÖTA’ların ve ÖHO’ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle sözleşme hükümleri uygulanacaktır” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), artan maliyetler nedeniyle özel halk otobüslerinin (ÖHO) bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı aldığını duyurarak, "ABB tüm tedbirlerini almış olup vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tam kapasite EGO seferleri düzenleyecektir. Bugün geldiğimiz noktada, ÖTA'ların ve ÖHO'ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle sözleşme hükümleri uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

ABB'den bugün yapılan yazılı açıklamada, ÖHO'ların bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı aldığını duyuruldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SÜREKLİ ARTAN MALİYETLER YÜZÜNDEN 2022 YILININ İLK 9 AYINDA 595 MİLYON TL ZARAR ETMİŞTİR"

"Zorlu ekonomik koşullarda maliyetin çok altında ulaşım sağlayarak hemşerilerimizin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Ankara'da toplu ulaşımda kişi başı yolcu maliyeti 18 TL iken bilet ücreti 6,5 TL olarak uygulanmaktadır. ABB bütçesinden EGO Genel Müdürlüğü'ne 2021 yılında 835 milyon TL, 2022 yılında 1 milyar 611 milyon TL yardım yapılmıştır. Bu yardımlara rağmen EGO Genel Müdürlüğü, sürekli artan maliyetler yüzünden 2021 yılında 361 milyon TL, 2022 yılının ilk 9 ayında 595 milyon TL zarar etmiştir.

"ÖTA'LARIN VE ÖHO'LARIN SÖZLEŞMEYE AYKIRI OLARAK HİZMET VERMEMELERİ NEDENİYLE SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR"

ÖHO esnafına ise 'yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen' pandemi döneminden bugüne kadar 130 milyon TL destekte bulunulmuştur. Kanunen belirlenen ücretsiz taşıma karşılığında Büyükşehir Belediyesi, yine zorunlu olmamasına rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 8 kat daha fazla destekte bulunmuştur. Ara vermeksizin artan mazot, doğal gaz ve diğer maliyetler nedeniyle ÖHO'lar, bu akşamdan itibaren kontak kapatma kararı almıştır. ABB tüm tedbirlerini almış olup, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tam kapasite EGO seferleri düzenleyecektir. Bugün geldiğimiz noktada, ÖTA'ların (özel toplu taşıma aracı) ve ÖHO'ların sözleşmeye aykırı olarak hizmet vermemeleri nedeniyle sözleşme hükümleri uygulanacaktır."

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abb: Özel Halk Otobüslerinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Hizmet Vermemeleri Nedeniyle Sözleşme Hükümleri Uygulanacak - Son Dakika

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