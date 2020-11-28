ABB Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Akdemir, 2021 mali yılı bütçesini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Metin Akdemir, ABB'nin 2021 mali yılı bütçesinin 730 milyon lira borçlanma talebine rağmen oy birliğiyle komisyon tarafından uygun görüldüğünü söyledi.

Akdemir, pazartesi günü oy birliğiyle kabul edilen ABB, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğünün 2021 yılı mali bütçesi ve geçmiş dönem komisyona gelen borçlanma taleplerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Komisyonun, meclis tarafından havale edilen iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirerek takdiri meclise bıraktığını aktaran Akdemir, meclisin yıl içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talebi doğrultusunda 6 ayrı borçlanma için yetki verdiğini anımsattı.

Meclisin yıl içinde ABB ve bağlı kuruluşlarda kullanılmak üzere, Başkan Yavaş'a, toplam 1 milyar 372 milyon lira borçlanması için yetki verdiğini dile getiren Akdemir, şunları söyledi:

"Kanunun ilgili maddesi diyor ki, 'Büyükşehir belediyesi borçlanma yapacağı zaman içinde bulunduğu yıl ve geçmiş yıllarda kesinleşen bütçe rakamlarının yüzde 10'u, yani büyükşehirde bir buçuk katı kadar borçlanabilir' diyor. Onun için de borç stokunun yani büyükşehir belediyesi ile bağlı ortaklıkları ve yüzde 50'den fazla sermayesine sahip olan şirketlerin, borç sınıflarının ayrı ayrı belirtilmesi gerekiyor. Bugüne kadar bu borç stoku, bize yazılı olarak verilemedi."

Başkan Yavaş'ın aldığı 1 milyar 372 milyon liralık borçlanma yetkisini kullanmadığı için Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı bütçesinde açık vermeyeceğini öne süren Akdemir, Yavaş'ın, borçlanma konuları ile ilgili kullandığı ifadelerin meclis üyelerini töhmet altında bıraktığını kaydetti.

Akdemir, Başkan Yavaş'ı seçen iradenin meclis üyelerini de iş başına getirdiğine dikkati çekerek, "Başkan Yavaş, 'Allah size muhtaç etmesin' diye ifade kullanırken, aynı anda da borçlanmaları getiriyor. Bu borçlanmaları meclis verdiği halde otobüslere ve billbordlara bu borçlanmayla ilgili 'bana borç vermediler, ben de hizmet edemiyorum' diyor. Bizi halka şikayet ediyor. Bu doğru bir yaklaşım değil." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri başkanlığında 5 encümenin belediye meclisine sunulmak üzere hazırladığı ABB'nin 2021 yılı mali bütçesinde "uygun görülmüştür, kabul edilmiştir" ifadelerinin yerine "benimsenmiştir" yazdığına işaret eden Akdemir, belediye encümenin ifadelerine rağmen bütçenin oy birliğiyle uygun görüldüğünü dile getirdi.

Komisyonda, 25 ilçe belediye bütçesine uygulanan prosedürlerin ABB'nin 2021 yılı mali bütçesine de uygulandığını anlatan Akdemir, bütçe ile birlikte 730 milyon lira borçlanma talebinin de birlikte getirildiğini aktardı.

Bütçenin hazırlanması ve mecliste onaylanmasının ayrı prosedürler içermesine rağmen borçlanmayla bütçenin yapıldığını dile getiren Akdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Mansur başkanımızın bütçeyi getirirken, 730 milyon lira borçlanmayı da beraberinde siyasi mülahazayla getirdiğini gördüğümüz için 'benim bütçemi vermediler' demesini engellemek adına, bütçeyi hazırlama, denk bütçe yapma ve Ankara'ya yapılacak yatırımları belirleme sorumluluğu da belediye üst yönetiminde olduğu için biz bütün bunları komisyonda Cumhuriyet Halk Parti'li, İYİ Parti'li ve MHP'li üyelerin de olması hasebiyle değerlendirdik ve bunu oy birliğiyle uygun gördük. Yani biz bütçeyi encümene rağmen uygun gördük."

"Belediye başkanlığı çare üretme makamıdır"

ABB'nin temmuz ayı içerisinde sosyal medya hesaplarında ve bilbordlarda 1 milyon 400 milyon lira tasarruf yaptığına ilişkin görsel duyurularda bulunduğunu ifade eden Akdemir, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan mali incelemede tasarruf yapılmadığına rastladıklarını söyledi.

Akdemir, şöyle devam etti:

"Başkan Yavaş, 'Ben yapılacak yatırımları yapmadım da 1 milyar 400 milyon lira tasarruf yaptım' diyorsa bu doğrudur. Fakat böyle bir tasarruf yapıldığı anlaşılmıyor. Çünkü 2021 yılında getirilen bütçenin 730 milyonu borçlanmayla getiriliyor. Yani tasarruf yaptıysa ilgili kanun maddesi diyor ki eğer nakit fazlan varsa borçlanmana gerek yok. Belediye başkanlarının bulunduğu makam mazeret üretme makamı değildir, riyaset makamıdır. Belediye başkanlığı çare üretme makamıdır. Çünkü istediği fasıllar arası borcu verebilir. Yani bir ASKİ'nin parası yoksa Büyükşehir Belediyesi ona borç verebilir. EGO'nun parası yoksa Büyükşehir Belediyesi ona da borç verebilir."

"Bizlere saygı duymasını istiyoruz"

Başakan Yavaş'ın ABB Meclisi'ni kendisini çalıştırmıyor gibi göstererek, kamuoyunu yanılttığını ileri süren Akdemir, şunları kaydetti:

"Ankaralı'nın seçtiği meclis, Büyükşehir Belediye Başkanı'na ayak bağı olarak gösterilemez???????. Maksat Ankara'ya hizmetse Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti için gerisi teferruattır. Biz başkanın Ankara halkına artık mazereti bırakıp hizmet etmesini ve bize güvenmesini bekliyoruz. Algı yönetimine son verilmesini istiyoruz. Bizlere saygı duymasını istiyoruz. 25 tane ilçe belediye başkanı ve seçilmiş meclis üyesi olarak bizler başta Sayın Mansur Başkan olmak üzere nasıl saygıyı hak ediyorsa biz de saygıyı hak ediyoruz. Biz biriz bir bütünüz. Meclis olarak Ankara halkına yapılabilecek ne varsa Mansur başkanın yanındayız."

ABB bütçesi

ABB Meclisinin bu ay içerisinde yapılan 15. birleşiminde ABB, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğüne ait toplam 13 milyar 345 milyon liralık bütçe oy birliğiyle kabul edilmişti.

ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerine ait gelir ve gider bütçeleri belirlendiği toplantıda, ABB'nin bütçesi 6 milyar 970 milyon lira gelir, 7 milyar 700 milyon lira gider; ASKİ'nin bütçesi 3 milyar 140 milyon lira gelir, 3 milyar 640 milyon lira gider; EGO'nun bütçesi 2 milyar 5 milyon lira gelir, 2 milyar 5 milyon lira gider şeklinde onaylanmıştı.