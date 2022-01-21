ABB, üreticilerden bu yıl 18 milyon çiçek daha alacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl sonuna kadar başkentin peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere 18 milyon çiçeği "sözleşmeli alım garantili üreticilik modeli" kapsamında başkentteki çiçekçilerden alacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ANFA Genel Müdürlüğü, park, bahçe ve refüjlere dikilecek çiçekleri "alım garantili sözleşmeli üreticilik" modeli kapsamında başkentli çiçekçilerden alıyor.

Bu kapsamda ANFA Genel Müdürlüğü tarafından son 1,5 yılda 33 çiçekçiden 7 milyon 750 bin çiçek satın alındı.

Yeni üretim modeli sayesinde başkent ekonomisini canlandırmayı ve istihdamı artırmayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü, çiçek üreticilerine 8 milyon lira destek sağladı.

Gelen yoğun talep nedeniyle yeni yılda 25 ilçede bu modeli uygulamayı planlayan ve ilk etapta Ayaş ve Çubuk'taki çiçek üreticileri ile anlaşma yapan ANFA Genel Müdürlüğü, 2022 sonuna kadar 18 milyon çiçeği daha sözleşmeli üreticilik modeli ile satın alarak Başkent'in bulvar ve caddelerine dikmeyi planlıyor.