ABB ve Gazi Üniversitesi "Ankara Ürün Tasarımı Çalıştayı" düzenleyecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde kente özgü ürün ve donatıların tasarlanması amacıyla "Ankara Ürün Tasarımı Çalıştayı" düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 üniversiteden endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri ve öğretim görevlilerini bir araya getirecek çalıştay, 6-13 Şubat tarihlerinde Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Başkente özgü ürün kimliğinin öne çıkarılması ve tasarlanması amacıyla bir hafta boyunca 10.30 - 22.00 saatlerinde düzenlenecek çalıştay kapsamında, kente estetik bir görünüm kazandırmak ve doğru malzeme ile uzun ömürlü ürünlerin tasarlanması noktasında profesyonel tasarımcılar başta olmak üzere genç tasarımcıların görüşü alınacak.

Gazi Üniversitesi başta olmak üzere, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da katkılarıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, kent genelinde zemin kaplamasından kent mobilyasına, aydınlatma elemanlarından işaret bilgi ve levhalarına, süs havuzlarından çeşmelere, otobüs duraklarından büfelere kadar birçok ürünün Ankara'ya uygun olarak tasarlanması, kente özgün bir kimliğin kazandırılması amaçlanıyor.

İsrafın önüne geçen ve doğru kullanım hedefiyle gelecek tasarım modellerinin de masaya yatırılacağı çalıştayda, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Ankara Kent Konseyi de temsilcileriyle yer alacak.