Büyükşehir'de borç yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı - Son Dakika

Büyükşehir'de borç yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı

06.01.2021 12:47
Büyükşehir'de borç yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya devam ediyor.

Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru süresi 1 ay daha uzatıldı. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borcu olan mükellefler, "https://yapilandirma.ankara.bel.tr" adresinden online olarak ya da Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosundan 1 Şubat tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" kapsamında mükellefler, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları 1 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılandırabilecek. Su ve atık su borçlarının yapılandırılması için mükelleflerin ASKİ Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekirken, "(0312) 507 14 75-88-94 ya da 507 18 57" numaralı telefonları arayarak detaylı bilgi alabilecek.

Pandemi sürecinde evden başvuru hizmeti devam ediyor

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara pandemi sürecinde kolaylık sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu grupta yer alan vatandaşların Başkent 153'e talepte bulunması halinde başvurularını ikametlerinde alacak. Yapılandırılan ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri de "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi" (Yİ-ÜFE) oranında güncellenecek. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları 2'şer aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde öderken, ilk taksiti zamanında ödeyen vatandaşların ikinci taksit ödeme süresinde geri kalan taksitlerinin tamamını ödemeleri halinde Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutardan yüzde 50 indirim uygulanacak. Vergi aslına bağlı cezaların tamamı ve vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si silinirken, yapılandırma başvurusundan sonra peşin ödemelerde ise Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutarda mükelleflere yüzde 90 oranında indirim imkanı sağlanacak. 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle:

"Harcamalara katılma payları, ecrimisil, idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar, katı atık ücreti ve bunlara bağlı diğer borçlar, belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklı ödenmeyen borçlar ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi borçları, ASKİ'ye ait su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçları." - ANKARA

Büyükşehir'de borç yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı
Büyükşehir'de borç yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Vergi, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'de borç yapılandırma süresi 1 ay uzatıldı - Son Dakika


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