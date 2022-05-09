Abb Yönetim Kurulu Başkanı Voser: Çin Ekonomisinin Görünümü Konusunda Olumluyuz - Son Dakika

İsviçre merkezli mühendislik ve otomasyon grubu ABB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Peter Voser, "Kovid-19 nedeniyle belirli bir yavaşlama bekliyoruz, ancak kişisel olarak ve ayrıca bir şirket olarak da Çin'deki ekonominin genel görünümü konusunda olumluyuz" dedi.

ST. GALLEN, 9 Mayıs (Xinhua) -- İsviçre merkezli mühendislik ve otomasyon grubu olan ABB şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Peter Voser, şirketin Çin ekonomisinin görünümü konusunda iyimser olmayı sürdürdüğünü ve Çin'den elektrifikasyon, otomasyon ve robotik işinde bir destek beklediklerini söyledi. Voser, her yıl Mayıs ayında St. Gallen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bir konferans ve öğrenci girişimi olan 51. St. Gallen Sempozyumu'nda Xinhua'ya verdiği röportajda, "Çin'de ilk çeyrekte önemli bir sipariş büyümesi kaydettik" dedi.

Voser, "Kovid-19 nedeniyle belirli bir yavaşlama bekliyoruz, ancak kişisel olarak ve ayrıca bir şirket olarak da Çin'deki ekonominin genel görünümü konusunda olumluyuz" dedi. İş insanı Voser, "Çin, endüstrilerinin otomasyonunu ve robotlaşmasını gerçekten yönlendirmek istiyor. Bu kısmen üretkenlik nedenleriyle değil, aynı zamanda Çin'deki demografik eğilimlerden de kaynaklanıyor. Bu nedenle, Çin'in büyümesinde yer almak için ideal bir konumdayız" dedi.

İsviçre merkezli teknoloji ve mühendislik grubu olan ABB şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Peter Voser, İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesi'nde düzenlenen 50. St. Gallen Sempozyumu'nda konuşuyor, 5 Mayıs 2021. (Fotoğraf: St. Gallen Sempozyumu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Genel merkezi Zürih'te bulunan ABB, dünya çapında yaklaşık 110.000 çalışanı ile küresel bir teknoloji ve robotik devidir. Çin ile ilişkisi, ülkeye bir buhar kazanı teslim ettiği 1907 yılına dayanıyor. ABB, dünya çapındaki en büyük ikinci pazarı olan Çin'de, 130'dan fazla şehirde 15.000 çalışanı olan 28 yerel şirket ve yaklaşık 700 şehirde çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarla aralarında araştırma ve geliştirme, üretim, satış ve hizmetlerin bulunduğu çok çeşitli ticari faaliyet yelpazesine sahip.

ABB Eylül 2019'da, dünyanın en gelişmiş ve otomatik robotik fabrikalarından biri olması beklenen Shanghai'daki yeni robotik fabrikasının temelini attı. Voser, Shanghai'daki sıkı Kovid önlemlerine rağmen, üretimin yılın ikinci yarısına hızlı başlangıç yapacağı konusunda iyimser olduğunu söyledi. Voser, "Shanghai'dan çıkan robotik konusunda olumlu bir görüşüm var. Bu yatırımdan çok memnunuz. Çin, dünyanın en büyük robotik pazarı ve orada yeni robotlar piyasaya sürdük. Bizim için büyük umutlar görüyoruz ve müşterilerimiz ürünlerimizi almak için çok hevesli" dedi.