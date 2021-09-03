Üye Girişi
Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor - Son Dakika
BBC

Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor

03.09.2021 05:59
Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor, System.String[]

Pop efsanesi İsveçli müzik grubu Abba, 40 yıl sonra yayımlayacakları ilk stüdyo albümlerinin müjdesini verdi.

Pop efsanesi İsveçli müzik grubu Abba, 40 yıl sonra yayımlayacakları ilk stüdyo albümlerinin müjdesini verdi. "Voyage" isimli 10 şarkıdan oluşan albüm Kasım ayında yayımlanacak.

1982 yılında dağılan grup ayrıca Mayıs 2022'de Londra'da gerçekleştirilecek ve albümle aynı ismi taşıyacak dijital konser serisini de duyurdu.

Konserler Queen Elizabeth Olympic Park'ta özel olarak inşa edilecek ABBA Arena'da yapılacak.

Albümden iki şarkı yayımlandı

Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad ve Björn Ulvaeus'tan oluşan dörtlü, albümde yer alacak iki şarkıyı dijital platformlar aracılığıyla bugün yayımladı.

İki şarkıdan ilki, "I Still Have Fait In You" grup üyeleri arasındaki bağı anlatan sevgi dolu bir piyano baladı.

Perşembe günü Londra'da gerçekleştirilen basın lansmanında konuşan Bjorn Ulvaeus, şarkıyla ilgili olarak "Benny ilk melodiyi çaldığında, şarkının bizim hakkımızda olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Bjorn şöyle devam etti:

"Bu, olduğumuz yerin ne kadar da inanılmaz olduğunu anlamakla ilgili bir şey. 40 yıl sonra bir albüm yayımlamak, hala en iyi arkadaşlar olmak, hala birbirimizin işlerinden keyif almak ve elbette ki büyük bir sadakata sahip olmak... Bu hangi hayal gücüne sığar ki? Bunu kim deneyimlemiştir? Kimse."

İkinci parça, "Don't Shut Me Down" ise bir Abba klasiği olan "The Day Before You Gel" ayarında mini bir melodram. Agnetha Faltskog ve Anni-Frid Lyngstad'ın söylediği şarkıda bir kadın, yıllar sonra terk ettiği sevgilisine geri dönüyor:

"Benden ayrılmamamı istedin. Peki, yine buradayım. Ve hala seni seviyorum"

Albüm hakkında bilgi veren Benny Andersson, "İlk başta iki şarkı olarak düşündük. Ardındansa 'Belki de birkaç tane daha yapabiliriz' dedik" diye konuştu.

Benny, Noel öncesinde yayımlanacak albümde "küçük bir Noel şarkısı" olacağını da söyledi ve ekledi:

"Bence oldukça iyi. Yaşımıza göre elimizden gelenin en iyisini yaptık."

Yeniden bir araya geliş

Grubun yeniden bir araya gelişi yıllarca pek mümkün görülmedi. Hatta grubun 2000 yılında 1 milyar dolarlık bir turne teklifini de geri çevirdiği bildirildi.

2013 yılında BBC'ye verdiği röportaj Agnetha, Abba'yı geçmişte bırakmayı tercih ettiğini söyledi.

Agnetha bu durumu, "Abba çok uzun zaman önce olan bir şeydi. Şimdi ise yaşlanıyoruz ve her birimizin de farklı hayatları var" sözleriyle açıklamıştı.

Perşembe günkü lansmana katılamayan ancak albümle ilgili bir açıklama yapan Agnetha, "2018'de nihayet yeniden bir araya geldiklerinde beklentisinin ne olacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını" söyledi:

"Ama Benny'nin stüdyosu çok sıcak ve samimi bir yerdi. Öncesinde ise çok keyif alacağımı biliyordum!"

Benny ise, "Dördümüzün tekrar stüdyoda olması ve Frida ile Agnetha'yı yeniden duymak çok keyifliydi" diye ekledi.

Ancak Benny, ilk kayıt öncesinde gergin olduğunu da itiraf etti:

"Stüdyoya gelmelerinden beş dakika önce şunu düşünüyordum: 'Hala şarkı söylüyorlar mı?' diye sorsa mıydım acaba?' Ama yapabildiler. Kayıtları dinleyince duyacaksınız."

İki şarkıcı da Queen Elizabeth Olimpiyat Parkı'nda gerçekleştirilen basın lansmanına katılmadı.

Bjorn, şakayla karışık "Burada olmalılardı elbette. Ama Benny kadar bu [reklamdan] keyif almıyorlar" dedi.

Albüm 2022'deki konserlerde çalınacak

Yeni albüm, Mayıs 2022'deki Londra konserlerinde çalınacak.

6 akşam sürecek konser serisinde sahnede grup üyelerinin dijital versiyonlarına 10 kişilik bir canlı grup eşlik edecek.

Müzikseverlerin grubun en sevilen hitlerinden 22'sini dinleyeceği konserin biletleri 7 Eylül'de 21 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

"Abba-tars" olarak adlandırılan dijital versiyonlar, Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'ın görsel efekt şirketi Industrial Light and Magic tarafından tasarlandı.

850'den fazla kişiden oluşan bir ekip, şu anda 70'lerinde olan müzisyenleri hareket yakalama teknolojisiyle yeniden yarattı.

Yapımcı Ludvig Andersson, dijital konser projesini "Dört müzisyen, 160 kamera ve görsel efekt dehaları karşısında sahneye çıkarak, beş hafta boyunca şarkıları mükemmel bir şekilde çalıp seslendirdi" sözleriyle açıkladı.

"Şovu izlediğinizde, Abba'yı taklit eden dört kişiyi değil, gerçeklerini izleyeceksiniz."

Konserlerin neden Londra'da olduğuna ilişkin konuşan Bjorn ise "Londra, eğlence, tiyatro ve müzikaller söz konusu olduğunda bulunabilecek en iyi şehir. Ve de İngilizlerin her zaman bizi kendi çocukları gibi gördüklerini hissettik" dedi.

400 milyon albüm sattı

1974'te Eurovision Şarkı Yarışmasın'da birinciliği alan ABBA dünya çapında 400 milyon albüm sattı.

Grubun hit şarkılarını içeren ve Ulvaeus ile Andersson'un bestelediği Mamma Mia! müzikali 50 milyon kişi tarafından izlendi.

En başarılı dönemlerinde Ulvaeus ile Faltskog ve Lyngstad ile Andersson arasındaki evlilikler sona ermiş, fakat grup bu sorunların üstesinden gelmeyi başarmıştı.

Ancak 1982'de grup üyeleri çalışmalarına son verdiklerini açıkladı.

Grup buna rağmen 2005'te Mamma Mia! müziaklinin ve yakın zamanda İsveç'te ABBA temalı restoranın açılışı gibi çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor
Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor
Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor

Londra, Şarkı, Müzik, Abba, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar 00:43 Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Hakan Ural'dan Emine Erdoğan'a hakarette bulunanlara çok sert tepki: Bunlar çıldırmış, azmış 00:13 Hakan Ural'dan Emine Erdoğan'a hakarette bulunanlara çok sert tepki: Bunlar çıldırmış, azmış HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur 23:28 HDP'den Millet İttifakı'na gözdağı: 'Nasıl olsa bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur
Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor 22:21 Hayat Bilgisi'nin Kikirik Ayşe'siydi! Çisil Oral'ı şimdi görenler dönüp bir daha bakıyor Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı 22:06 Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Genç kız 19:01 Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum 18:46 Ünlü şarkıcı Beyonce'dan halka açık alanda cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı 16:51 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı

Son Dakika Haberleri
17:40 Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, bu gece İstanbul'da olacak
17:38 3 kızını başından vurarak öldüren müezzin, cezaevinde intihar girişiminde bulundu
17:29 Bir çanta dolusu para bulan temizlik görevlisinden alkışlanacak hareket
17:25 Bu maçta kaleyi Altay Bayındır'a kaptıran Uğurcan Çakır'dan tepki! Golün ardından takımı beklemeden gitti
17:22 Bağcılar'da gündüz vakti yaşanan olay korkuttu! Tartışma yaşadığı taksi şoförünün arkasından kurşun yağdırdı
17:15 Defne Samyeli sosyal medya hesabından duyurdu: Kovid pozitif olduğumu öğrendim
16:55 Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi
16:52 İstanbul'da kiralık ev fiyatları adeta uçtu! Artık semt seçme lüksü kalmadı
16:50 Müge Anlı'yı kızdıran olay! 38 yaşındaki kadın, 70 yaşındaki evli adama kaçtı
16:43 Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili sevindirici haber geldi
Miralem Pjanic resmen Beşiktaş'ta! İşte dünyaca ünlü futbolcunun Kara Kartal'a maliyeti Miralem Pjanic resmen Beşiktaş'ta! İşte dünyaca ünlü futbolcunun Kara Kartal'a maliyeti         
00:52
Meteoroloji'den bugün için 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor Meteoroloji'den bugün için 23 kente uyarı! Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor         
00:23
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti Kahvehanede çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti         
23:12
Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı Yasmin Erbil yatak pozlu paylaşımıyla gündem oldu! Seda Sayan yorum bıraktı         
22:11
Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek Kocaelispor, Aziz Yıldırım'a olan borcunu 1 yıl ertelemeli ödeyecek         
22:05
Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi Tarihte bir ilk! İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istedi         
18:52
Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz         
18:10
6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacı kökünden şimdi 5 ton hasat elde ediyor         
16:28
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Dedesinin cenazesine tül elbiseyle katıldı         
16:23
Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım Sözleşmesi feshedilen Diego Perotti, Fenerbahçe'yi tehdit etti: Yakında olanları bütün gerçeği ile anlatacağım         
16:20
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler         
10:14
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 07:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abba, 40 yıl sonra yeni albümle geri dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement