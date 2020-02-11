Abbas: "ABD'nin planı Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlıyor" - Son Dakika
Son Dakika Politika Abbas: 'ABD'nin planı Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlıyor' - Son Dakika

Abbas: "ABD'nin planı Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlıyor"

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD'nin planı Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlıyor" dedi.

Abbas:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "ABD'nin planı Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlıyor" dedi.


Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin sorununun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planının ele alındığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Oturumu'na katıldı. Oturumda konuşma yapan Abbas, "ABD'nin açıkladığı bu plan bölgeye barış ve istikrar getirmeyecek, bu yüzden kabul etmiyoruz. ABD'nin planı Filistin davasını tasfiye etmeye amaçlıyor" ifadelerini kullandı.


Abbas, ABD'nin planının Orta Doğu'da barış müzakeresi için uluslararası bir referans olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin planın ırk ayrımcılığına teşvik ettiğini vurgulayan Abbas, "ABD'nin barış planını kabul etmeyeceğiz ve onu uygulamamak için adımlar atacağız" dedi.


"Uluslararası barış konferansı düzenlemeyi teklif ediyorum"


"Barış hala mümkün, başarılabilir. Kapsamlı ve kalıcı bir barış yolunda uluslararası bir ortaklık için buradayım. Dünyaya Filistinliler ile İsrailliler arasında barışın hala mümkün olduğunu söylüyoruz" diyen Abbas, "Uluslararası barış konferansı düzenlemeyi teklif ediyorum, ABD'yi yalnızca ara bulucu olarak kabul etmeyeceğiz. Barışa inanıyoruz ve koşullar ne olursa olsun asla şiddete ve terörizme gitmeyeceğiz. Filistin topraklarında ve dünyanın her yerinde ABD'nin planına hayır diyen herkesi selamlıyoruz" şeklinde konuştu. - NEW YORK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika Birleşik Devletleri, Mahmud Abbas, Filistin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:57 Kaynak: İHA
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