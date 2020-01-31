Abbas, Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abbas, Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılacak - Son Dakika

Abbas, Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılacak

6 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere yarın gerçekleştirilecek Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Abbas, Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılacak, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere yarın gerçekleştirilecek Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak için Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşecek Arap Birliği olağanüstü toplantısında Filistin'i bizzat temsil edecek olan Abbas'a Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, FKÖ Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Abbas'ın diplomasi müsteşarı Mecdi el-Halidi ile Filistin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Levh eşlik etti.

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Filistin Sivil İşler Bakanı Hüseyin eş-Şeyh, daha önce yaptığı açıklamada, Arap Birliği olağanüstü toplantısının Arap ve İslam ülkelerinin Filistin'in tutumuna destek veren bir güç oluşturmasını umduklarını ifade etmişti.

Arap Birliği, Filistin'in talebi doğrultusunda, ABD'nin sözde barış planını görüşmek üzere 1 Şubat'ta dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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