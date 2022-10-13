Abbas, Astana'da Katar ve Kazakistan liderleriyle "Filistin meselesini" görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlallerini görüştü.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nde iki liderle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Abbas, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü ölüm, yıkım ve yerleşim politikasından beslenen hak ihlalleri hakkında Şeyh Temim ve Tokayev'e bilgi verdi.

Filistin lideri, İsrail hapishanelerindeki tutukluların içinde bulunduğu zor durumu ve İsrail güçlerinin Filistin mülteci kamplarına düzenlediği baskınları da anlattı.

Abbas, Tokayev ve Şeyh Temim ile gerçekleştirdiği görüşmelerde "ortak çıkara dayalı konuları ve çeşitli alanlarda ikili ilişkileri desteklemenin ve geliştirmenin yollarını" da değerlendirdi.