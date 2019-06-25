Son Dakika Haberleri: "Abbas, Bahreyn çalıştayına karşı uluslararası konferans düzenlenmesi için çalışacak"
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"Abbas, Bahreyn çalıştayına karşı uluslararası konferans düzenlenmesi için çalışacak"

49 dakika önce

Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Emin Makbul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Bahreyn çalıştayına karşı uluslararası konferans düzenlemek için çalışacağını açıkladı.

Filistin'in Cezayir Büyükelçisi Emin Makbul, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Bahreyn çalıştayına karşı uluslararası konferans düzenlemek için çalışacağını açıkladı.
Cezayir'deki Filistinlilerin Büyüelçilik binası önündeki "Manama çalıştayı ve Yüzyılın Anlaşması" planı karşıtı gösterisi kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Makbul, "Abbas, ABD'nin bölgedeki barış dosyası üzerindeki tekelini kırmayı amaçlayan konferansa destek toplamak için diplomasi turları düzenleyecek." dedi.
Abbas'ın bir süredir Rusya, Fransa ve başka ülkeleri Filistin meselesiyle ilgili uluslararası bir konferans düzenlemeye teşvik ettiğini dile getiren Makbul, İsrail ile ABD'nin bu çabaları sabote etmeye çalıştığını vurguladı.
"Biz, bugünden itibaren ABD'nin oynadığı bu rolü kabul etmeyecek, dünya ülkelerinin katılacağı uluslararası bir konferansı kabul edeceğiz." ifadesini kullanan Makbul, ABD'nin Filistin meselesini tasfiye etme planı üzerinde, Rusya ve Çin reddettiği için uluslararası mutabakat sağlanamayacağını kaydetti.
Bahreyn'in başkenti Manama'da bugün başlayan ve 26 Haziran'da sona erecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Cezayir, Bahreyn, Güncel
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