Son Dakika Haberleri: Abbas, Bazı Ülkelerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e Taşıma Kararı Başka Olmak Üzere Bölgedeki Son...

Abbas, Bazı Ülkelerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e Taşıma Kararı Başka Olmak Üzere Bölgedeki Son...

2 saat önce

Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Abbas, Bazı Ülkelerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e Taşıma Kararı Başka Olmak Üzere Bölgedeki Son..., System.String[]
Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:53 Kaynak: AA

Kudüs, Güncel
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