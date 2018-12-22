Abbas, Bazı Ülkelerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e Taşıma Kararı Başka Olmak Üzere Bölgedeki Son...
2 saat önce
Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Abbas, bazı ülkelerin büyükelçiliklerini Kudüs
'e taşıma kararı başka olmak üzere bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:53 Kaynak: AA
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