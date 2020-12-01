Abbas, BM'ye "uluslararası barış konferansı düzenlenmesi" çağrısını yineledi - Son Dakika

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e "2021'de uluslararası barış konferansı düzenlemesi" çağrısını yineledi.

Abbas, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur tarafından BM'ye iletilen "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" münasebetiyle yaptığı açıklamasında, uluslararası dörtlü komisyon ve BM Güvenlik Konseyi ile iş birliği içinde gelecek yılın başından itibaren tüm ilgili tarafların katılımıyla tam yetkilere sahip bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Konferansın, uluslararası hukuk ve meşru zemin üzerinde barış sürecinin şartlarını esas alan, işgale son verecek ve Filistin halkına bağımsızlık kazandırmaya yönelik gerçek bir barış sürecini hedeflemesi gerektiğini kaydeden Abbas, "Halen uluslararası meşruiyet kararları ve 1967 sınırlarında iki devletli çözüme dayalı adil bir barışa ellerimizi uzatıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 25 Eylül'de BM Genel Sekreteri Guterres'e iki devletli çözümün sağlanması, işgalin sona ermesi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için 2021'in başlarında uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, "İsrail'in 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.