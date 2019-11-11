Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yapılması planlanan genel seçimlere Gazze Şeridi ve Kudüs olmadan gidilmeyeceğini belirtti.

Filistin'in eski lideri Yasir Arafat'ın vefatının 15. yılı münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen törene katılan Abbas, burada yaptığı konuşmada Filistin topraklarında yapılması planlanan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abbas, "Seçimler, Filistin ulusal davasını koruyor. Her kim ki bu davaya sahip çıkıyorsa seçimlere de sahip çıksın. Dolayısıyla Gazzesiz ve Kudüssüz bir seçim yapılamaz." dedi.

Arafat'ın mücadelesinin asla unutulamayacağını vurgulayan Abbas, "Hiç kimse Arafat'ın 1988'de Filistin halkının ilkeleri şeklinde belirlediği ilkelerden taviz veremez." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ABD'nin Filistin- İsrail sorununa "çözüm" bulmak iddiasıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan plana da değinen Abbas, şunları kaydetti:

"Birileri yüzyılın tokadı (Yüzyılın Anlaşması) üzerinden davamızı çalmaya ve bizi hedeflerimizden alıkoymaya çalıştı. Ancak biz onları tokatladık. Davamızdan, kaderimizden ve halkımızın hayallerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Özgürlük hayallerimiz en yakın zamanda sizin ellerinizle gerçeğe dönüşecek."

Abbas, Filistin topraklarında önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için 7 Ekim'de ilgili makamlara talimat vermişti.

Filistin Merkez Seçim Komitesi, 30 Ekim'de başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği konusunda Hamas dahil Filistinli grupların çoğunun onayını aldıklarını duyurmuştu.

Filistin Anayasası'na göre her 4 yılda bir gerçekleştirilmesi gereken genel seçimler, 2006'dan bu yana yapılamadı.

Filistin genelinde 2006'da ilk defa yapılan seçimlerde, 132 sandalyelik Filistin Meclisi'nin 76 sandalyesini Hamas kazanırken, Filistin yönetimini elinde bulunduran Fetih hareketi ise sadece 43 sandalyede kalmıştı.