Abbas Güçlü İle Büyük Oyun'da Beşinci Haftanın Finalisti Seçildi

Unity Başkan Yardımcısı Ulaş Karademir, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkurt, Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri direktörü Hakan İnanır ve Netmarble EMEA Kurumsal Pazarlama Müdürü Burcum Taşkaya'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada, adaylar oyunlarını sergilemek için kıyasıya mücadele etti.

5. Haftanın finalisti "NEVER DROP"

İlginç ve bir o kadarda güzel oyunlar karşısında seçim yapmakta zorlanan jüri üyeleri diğer oyunlarında çok yaratıcı ve iyi olduğunu vurgularken Yıldız Teknik Üniversitesi Biyokimya Mühendisliği öğrencisi olan Mustafa Şenel'in "NEVER DROP" oyununun mekanikleri ve tasarımından etkilendiklerini ve oyunun keyifli olduğunu belirterek beşinci haftanın birincisi seçti.

Eğlencede sınır tanımadılar!

Doğa Koleji öğrencileri VR oyunu ile stüdyoda sanal gerçekliğin içinde oyun oynayarak eğlenceli dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

Küçük Oyun Geliştiricilere jüriden tam puan

Denizli Efebey Koleji ve Doğa Koleji'nden küçük oyun geliştiricilerde oyunlarını sergiledi. "The Golden Ball" oyununu geliştiren Denizli Efebey Koleji 8. Sınıf öğrencileri Alper Arda İpek ve Alperen Cebe jüriden tam not aldı. "Dungeon Universe" oyununu geliştiren Doğa Koleji 7. sınıf öğrencileri Ömer Mert Okul, Çağan Egemen Arslan ve Muhammet Kara'dajüriden büyük alkış topladı.

Unity'den Profesyonel Lisans ödülü

Beşinci haftanın birincisi seçilen Mustafa Şenel'e programda "Gazelle" ödülünü art arda 8 kez alan, Unity Başkan Yardımcısı Ulaş Karademir tarafından 10 bin TL değerindeki oyun yazılım paketi verildi.