Son Dakika Haberleri: "Abbas Güçlü İle Büyük Oyun" Dördüncü Haftanın Finalisti Seçildi!

"Abbas Güçlü İle Büyük Oyun" Dördüncü Haftanın Finalisti Seçildi!

12 dakika önce

Abbas Güçlü' nün hazırlayıp sunduğu yarışma programı "Abbas Güçlü İle Büyük Oyun" yeni bölümü ile dün akşam ekrana geldi.

Netmarble EMEA yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Erhan Erkurt, Doğa

Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri direktörü Hakan İnanır ve Oyun tasarımcı Yasemin Baran'ın jüri üyeliği yaptığı yarışmada, adaylar oyunlarını sergilemek için kıyasıya mücadele etti.

4. Haftanın finalisti "BLACK"

İlginç ve bir o kadarda güzel oyunlar karşısında seçim yapmakta zorlanan jüri diğer oyunlarında çok yaratıcı ve iyi olduğunu vurgularken hukukçu Metehan Şahin'in "BLACK" oyununun mekanikleri ve tasarımından etkilendiklerini ve oyunun keyifli olduğunu belirterek dördüncü haftanın birincisi seçti.Çocukların yeteneklerini destekleyen ve derslerinde temel uygulama çalışmaları verdiklerini ifade eden Doğa Kolejleri Bilişim ve Eğitim Teknolojileri direktörü Hakan İnanır yarıfinalde "Arabaya Yol Göster" oyunu ile yarışan 8. Sınıf öğrencisi Özgür Özdemir'i, genç yaşında çok başarılı bulduğunu ve Doğa Koleji olarak burs vereceklerini söyledi.

Küçük Oyun Geliştiricilere jüriden tam puan

Programda Bahçeşehir Koleji ve Doğa Koleji'nden küçük oyun geliştiricileride oyunlarını sergiledi. Halkalı Bahçeşehir Koleji "Bubble match" oyununu geliştiren 7 ve 8. Sınıf öğrencileri, Ali Emir Karaman, Bengisu Papakçı, Gökhan Korkut jüriden tam not aldı. "Labirent" oyununu geliştiren Bahçelievler Doğa Koleji 6. sınıf öğrencileri Arda Altınışık, Cem Arif Işık, Yunus Doğan jüriden büyük alkış topladılar.

Dünyaca ünlü robot Abbas Güçlü İle Büyük Oyun'da

Festo'nun 65 ülke gezen tüm dünyada seyircilerini eğlendiren RoboThespian adlı robotui nsansı hareketleri ve Abbas Güçlü ile diyaloğu ile stüdyoda keyifli dakikalar yaşattı.

"Abbas Güçlü ile Büyük Oyun"da büyük ödül tam 250 bin TL!

Birinciye Netmarble ve Startershub tarafından yatırım desteği karşılığında tam 250 bin TL ödül ve yayıncı desteği. Dünyanın dört bir tarafından gelen oyun geliştiricilerinin bir arada olduğu Unity Europe Kopenhag etkinliğine davet. Just English'in New Jersey şubesinde 3 aylık dil eğitimi. İkinci ve üçüncüye Netmarble tarafından yayıncı desteği, Just English'in New Jersey şubesinde 3 ay dil eğitimi olanağı. Abbas Güçlü İle Büyük Oyun' da, oyun geliştiricilerini büyük ödülün yanı sıra yurt içi ve yurt dışında fırsatlar da bekleyecek. İTÜ ARI Teknokent, Hacettepe ve ODTÜ Teknokent'te ücretsiz ofis imkanı olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:17 Kaynak: Bültenler

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