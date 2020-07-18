Abbas Gündüz: "CHP dürüst siyaset yapsın, sizin 15 Temmuzla alakalı hiçbir söz hakkınız yok" - Son Dakika

Abbas Gündüz: "CHP dürüst siyaset yapsın, sizin 15 Temmuzla alakalı hiçbir söz hakkınız yok"

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'nin 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'nin 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını söyledi.

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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP'nin 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını ifade ederek, CHP'ye 'kendinize gelin' çıkışında bulundu. Gündüz, "Sizler daha düne kadar 15 Temmuza tiyatro diyecekseniz PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile kol kola olacaksınız, alçak, şerefsiz, namusuz PKK terörün yaptığı her eylemi açık açık kınamayacaksın, sonra tutup şehit yakınlarına ve gazilere toplanan yardım paralarının hesabını soracaksınız, hangi hakla. Siz bu hesaba kaç para yatırdınız, hangi 15 Temmuz şehit yakını ve gazinin hesabına para yatırdınız veya bu kampanyada katkınız var mıdır, çıkın önce bunu açıklayın. Yapılan kampanyada toplanan paralar kurulan vakfın hesabındadır. Zaten her ay ailelere biner lira hesaplarına yatmaktadır. Her şey açıkça ortada. Bazı siyasetçiler hiçbir sözcülük hakkı olmayan temsilciliği olmayan kişilere gaz vererek kışkırtmak gölge düşürmeye çalıştıkları yardımlar sonuna kadar kuruşuna kadar ilgili vakıf tarafından gereği yapılmakta ve yapılmaya devam etmektedir" dedi.

"Şehit ve gazi aileleri her zaman CHP'nin bu çıkışlarından rahatsız"

CHP'den dürüst siyaset yapmalarını isteyen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Sizin 15 Temmuzla alakalı hiçbir söz hakkınız yok. O kanlı gecede neredeydiniz. Genel başkanınız bile tankların arasından kaçıp partinize ait belediye başkanının evine giderek kahve içmeye, çay içip beyaz gömlekle istirahat ederken bu ülke için 15 Temmuzda bedel ödeyen şehit olanlar ve gaziler hakkında zerre söz hakkınız yoktur. Ne ara şehitleri, yakınlarını ve gazilerini savunur hale geldiniz. 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp tankların arasında kaçarak kendi belediye başkanın evine sığınanların bunu da istismar etmeye çalıştığını biz şehit ve gazi aileleri görüyoruz. Size buradan ekmek çıkmaz. Bu yaptığınız siyasi ahlaksızlıktır. Devletimiz ve hükümetimiz her zaman şehit yakınları ve gazi hakları konusunda elinden gelen çalışmayı yapmaktadır. Şehit ve gazi aileleri her zaman bu CHP'nin çıkışlarından rahatsız." - DİYARBAKIR

Cumhuriyet Halk Partisi, Siyaset, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Abbas Gündüz: 'CHP dürüst siyaset yapsın, sizin 15 Temmuzla alakalı hiçbir söz hakkınız yok' - Son Dakika

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