Son Dakika Haberleri: Abbas ile Kral Abdullah Filistin Meselesini Görüştü

Abbas ile Kral Abdullah Filistin Meselesini Görüştü

25 dakika önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Abbas ile Kral Abdullah Filistin Meselesini Görüştü, System.String[]
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kral Abdullah'ı telefonla aradı.

Filistin meselesindeki son durumun ele alındığı görüşmede Abbas, Kral Abdullah'ın Filistin halkı ile onun haklı davasını uluslararası alanda savunmasını takdir ettiğini belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Romanya Başbakanı Viorica Dancila'nın ülkesinin Tel Aviv'de bulunan İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki olarak bugün Romanya'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:17 Kaynak: AA

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