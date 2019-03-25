Abbas ile Kral Abdullah Filistin Meselesini Görüştü
25 dakika önce
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirdi.
Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile Ürdün Kralı
2. Abdullah, Filistin meselesindeki gelişmeleri değerlendirdi.
Ürdün haber ajansı PETRA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kral Abdullah
'ı telefonla aradı.
Filistin meselesindeki son durumun ele alındığı görüşmede Abbas, Kral Abdullah'ın Filistin halkı ile onun haklı davasını uluslararası alanda savunmasını takdir ettiğini belirtti.
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Romanya
Başbakanı Viorica Dancila'nın ülkesinin Tel Aviv
'de bulunan İsrail
büyükelçiliğini Kudüs
'e taşıma kararına tepki olarak bugün Romanya'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:17 Kaynak: AA
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