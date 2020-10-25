Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas: "Netanyahu-Trump ittifakı felakete yol açacak" - Son Dakika

Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas: "Netanyahu-Trump ittifakı felakete yol açacak"

25.10.2020 00:29
Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki çıkar ittifakının felakete yol açacağını söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki çıkar ittifakının felakete yol açacağını söyledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Sosyalist Enternasyonal Örgütü'nün düzenlediği sanal toplantıya katılan Şas, söz konusu ittifakın tüm barış fırsatlarını yok ettiğini ve bölgedeki istikrarı sarstığını belirtti.

"Netanyahu-Trump arasındaki çıkar ittifakı felakete yol açacak." ifadesini kullanan Şas, barışın tesis edilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ancak Filistin halkının haklarını geri almasıyla mümkün olduğunu, bunun başında da başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının geldiğini kaydetti.

Filistinliler, başta Trump'ın ilan ettiği sözde Yüzyılın Anlaşması Planı olmak üzere Batı Şeria'daki Filistin topraklarının İsrail'e ilhak edilmesi ve Arap ülkelerinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesi gibi bir dizi sorunla karşı karşıya bulunuyor.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Trump, önceki gün de Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas: 'Netanyahu-Trump ittifakı felakete yol açacak' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

24'ü futbolcu 34 korona vakası tespit edilen İzmir ekibi Altay'ın maçı ertelendi Koronavirüs salgınının başladığı tarihten bu yana Fransa'da, en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı Evinde cansız bedeni bulunan gencin şüpheli ölümü polisi harekete geçirdi Kick boksun Türkiye'deki öncülerinden Tarık Solak vefat etti Kaya Çilingiroğlu, maske işini bu defa abarttı! Taktığı kaskla yine gündem oldu Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Aliyev silah aldıkları ülkeleri tek tek saydı! Türkiye ilk sırada değil Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek
Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'yi mağlup ederek profesyonel dövüş hayatını sonlandırdı         
00:28
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili korkutan sözler: Birinci dalga bitmedi, 3. ve 4. artış dönemleri gelecek         
23:24
Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı Koronavirüse yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin test sonuçları negatif çıktı         
23:05
Şiddet son bulmuyor! Genç kadın, ölümden balkondan atlayarak kurtuldu Şiddet son bulmuyor! Genç kadın, ölümden balkondan atlayarak kurtuldu         
22:29
Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocuk askerleri kullanıyor         
21:43
Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı Son Dakika: Fransa, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı         
20:58
17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı 17 yaşındaki genç, dut ağacına bağladığı iple kendini astı         
20:25
Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi Azerbaycan tarafından etkisiz hale getirilen İHA'da PKK şüphesi         
19:16
Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot         
17:31
TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama         
15:53
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 00:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Abbas'ın Dış İlişkiler Müsteşarı Şas: "Netanyahu-Trump ittifakı felakete yol açacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei