Son Dakika Haberleri: Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü
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Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü

1 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Abbas, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü, System.String[]
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Haberde, Abbas'ın uluslararası kurallar uyarınca ülkesinin barışı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verdiği desteğe övgüde bulunduğuna dikkat çekildi.

Johnson ise İngiltere'nin iki devletli çözüm konusundaki kararlılığını ve İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olan ev yıkım politikasını kınadığı kaydedildi.
Mahmud Abbas, İngiltere, Filistin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:51 Kaynak: AA
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