Son Dakika Haberleri: Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Arap liderlere Filistin halkının çıkarlarını savunma çağrısı
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Arap liderlere Filistin halkının çıkarlarını savunma çağrısı

33 dakika önce

Filistin Devlet Başkanı Abbas "Filistin halkının çıkarlarını savunmak isteyenlerin Filistin'in ortak tutumunu desteklemesi gerekir." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Arap liderlere Filistin halkının çıkarlarını savunma çağrısı, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Abbas "Filistin halkının çıkarlarını savunmak isteyenlerin Filistin'in ortak tutumunu desteklemesi gerekir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:23 
Filistin, Ekonomi
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