Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Arap liderlere Filistin halkının çıkarlarını savunma çağrısı
33 dakika önce
Filistin Devlet Başkanı Abbas "Filistin halkının çıkarlarını savunmak isteyenlerin Filistin'in ortak tutumunu desteklemesi gerekir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:23
Filistin Devlet Başkanı Abbas "Filistin halkının çıkarlarını savunmak isteyenlerin Filistin'in ortak tutumunu desteklemesi gerekir." dedi.
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