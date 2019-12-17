Abbas'tan "Filistin seçimlerinin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması" vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Abbas'tan 'Filistin seçimlerinin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması' vurgusu - Son Dakika

Abbas'tan "Filistin seçimlerinin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması" vurgusu

6 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması gerektiğini söyledi.

Abbas'tan

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, genel ve devlet başkanlığı seçimlerinin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması gerektiğini söyledi.

Ramallah'ta gerçekleştirilen Fetih Hareketi Merkezi Komite Toplantısı'nda konuşan Abbas, "Mümkün olan en yakın zamanda seçimlerin yapılması kararı aldık. Bu kararımızı hayata geçirmek için de gerekli işlemlere başladık." dedi.

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır'ın Hamas dahil tüm Filistinli grupların, seçimlerin yapılmasına onay verdiğini kendisine ilettiğini aktaran Abbas, seçimlerin Kudüs'te yapılması konusunda onay almak üzere İsrail hükümetine de mektup gönderildiğini ifade etti.

"Başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dostlarımızın hepsi, bu konuyla alakalı İsrail ile görüşmemiz gerektiğini söyledi. Ancak İsrail hükümetinden şu ana kadar herhangi bir cevap gelmedi." diyen Abbas, seçimlerin Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da yapılması gerektiğini vurguladı.

Filistin'de seçimler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.

Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Filistin Seçim Kurulunun, Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.

Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Avrupa Birliği, Batı Şeria, Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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