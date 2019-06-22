Son Dakika Haberleri: Abbas'tan İsrail'e "diyalog için gümrük geliri" şartı
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Abbas'tan İsrail'e "diyalog için gümrük geliri" şartı

1 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsraille diyaloğun, el koyulan gümrük gelirlerinin tamamının kendilerine iade edilmesine bağlı olduğunu belirtti.

Abbas'tan İsrail'e
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsraille diyaloğun, el koyulan gümrük gelirlerinin tamamının kendilerine iade edilmesine bağlı olduğunu belirtti.
Fetih Hareketinin Merkez Komitesi toplantısında konuşan Abbas, el koyduğu gümrük gelirlerini iade etmesi şartıyla İsrail ile mali ve ekonomik konularda diyaloğa hazır olduklarını söyledi.
İsrail'in bu şartı yerine getirmesi halinde tüm konuları görüşmeye hazır olduklarını aktaran Mahmud Abbas, "İsrail bizden bu paraları şehit aileleri, esirler ve yaralılara verdiğimiz için kesmeye kalkarsa bu durumu kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.
"Yüzyılın Anlaşması"na izin verilmeyecek
Bahreyn'de düzenlenecek olan Manama Konferansı'na katılmayı reddettiklerini yinelen Abbas, siyasi durum tamamlanmadan ekonomik hiçbir konuyla ilgilenmeyeceklerini de vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Fetih Hareketinin Merkez Komitesi toplantısında "Yüzyılın Anlaşması"na ilişkin konuların da ele alındığını belirterek, "Filistinliler, davalarını sona erdirdiği için bu anlaşmanın geçmesine kesinlikle izin vermeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail, limanlarından Filistin bölgesine giren mallar için her yıl yaklaşık 190 milyon dolar gümrük vergisi topluyor.
Tel Aviv yönetimi, şubat ayında Ramallah yönetiminin şehit ailelerine, tutuklu ve yaralılara para ödediği gerekçesiyle bu meblağa denk gelen 10 milyon doların, her ay Ramallah'a gönderilmesi gereken miktardan kesileceğini ilan etmişti.
Bahreyn'in başkenti Manama'da 25-26 Haziran'da yapılacak çalıştay, medyada "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen ABD'nin Orta Doğu barış planının ilk adımı olarak değerlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:50 Kaynak: AA
Merkez, Filistin, Mahmud Abbas, İsrail, Güncel
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