Son Dakika Haberleri: Abbas'tan "Uluslararası Barış Konferansı" Çağrısı

Abbas'tan "Uluslararası Barış Konferansı" Çağrısı

1 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için "uluslararası barış konferansı" düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Abbas'tan
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için "uluslararası barış konferansı" düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Abbas, Filistin'i ziyaret eden Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Preca ve beraberindeki heyeti İsrail'in yürüttüğü öldürme, yakıp yıkma ve baskın faaliyetlerine ilişkin bilgilendirdiğini söyleyen Abbas, " ABD'nin desteğiyle cesaret bulan İsrail, hukukun üstünde bir devletmiş gibi davranıyor." dedi.

Uluslararası barış konferansı düzenlenmesini ve çok taraflı bir mekanizma kurulmasını isteyen Abbas, Malta'nın da Avrupa Birliği içinde barışın gerçekleştirilmesi için önemli rol oynayabileceğini dile getirdi.

Malta Cumhurbaşkanı Preca da iki devletli çözüm ve Filistin devletinin kurulmasına desteğini ifade etti.

Preca ve beraberindeki heyet dün akşam Filistin'e gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:50 Kaynak: AA

İsrail, Filistin, Avrupa Birliği, Güncel
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