Abbas Trump'ın sözde barış planını bir kez daha reddetti - Son Dakika
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Abbas Trump'ın sözde barış planını bir kez daha reddetti

6 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ve Yüzyılın Anlaşması olarak nitelediği sözde barış anlaşmasını bir kez daha reddetti.

Abbas Trump'ın sözde barış planını bir kez daha reddetti, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ve Yüzyılın Anlaşması olarak nitelediği sözde barış anlaşmasını bir kez daha reddetti.

Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistin hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD'nin planını reddediyoruz ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin toplantısında da reddedeceğiz." dedi.

Trump'ın planında olumlu tek bir şeyin olmadığına vurgu yapan Abbas, Tel Aviv yönetiminin, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı El-Muselles bölgesini, "Filistin devletine" iadesini de kabul etmeyeceklerini, "Oradakiler bizim kardeşimiz, bizim insanlarımız. Ancak onların İsrail'de kalmalarını sağlamak için bize ilhak edilmesini asla kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Abbas, hiçbir şeyi kabul etmeyen değil bilakis ne istediklerini bilen bir tutum sergilediklerini savunarak, "Uluslararası toplum neden bu planı reddettiğimizi anlamalı. Çünkü bu plan uluslararası meşruiyeti ilga etmiştir." diye konuştu.

ABD'nin ara buluculuğunu reddettiklerini yineleyen Abbas, İsrail ile barış müzakerelerine başlamak için uluslararası taraflardan oluşan bir mekanizmanın ara buluculuk yapması gerektiğini belirtti.

Abbas, tarihi Filistin topraklarının yüzde 22'lik bir kısmını istediklerini, sözde barış planının ise güvenlik egemenliği olmaksızın kendilerine yüzde 11'lik bir kısmı verdiğine dikkati çekti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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