Abbas uluslararası taraflar gözetiminde barış konferansı düzenlenmesini istedi - Son Dakika

Abbas uluslararası taraflar gözetiminde barış konferansı düzenlenmesini istedi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'den (BM) Filistin-İsrail sorununa ilişkin uluslararası tarafların gözetiminde 2021'in başında bir barış konferansı düzenlenmesi talebinde bulundu.

Abbas uluslararası taraflar gözetiminde barış konferansı düzenlenmesini istedi, System.String[]

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler'den (BM) Filistin- İsrail sorununa ilişkin uluslararası tarafların gözetiminde 2021'in başında bir barış konferansı düzenlenmesi talebinde bulundu.

Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kurulu'na Filistin adına video mesaj ile hitap etti.

Uluslararası hukuka dayalı ve uluslararası meşruiyet esasları üzerinde bir barış konferansı düzenlenmesini isteyen Abbas, "BM Genel Sekreteri'ni, Orta Doğu Dörtlüsü (BM, ABD, AB ve Rusya) ve Güvenlik Konseyi iş birliğinde önümüzdeki yılın başından itibaren tüm ilgili tarafların katılımıyla tam yetkilere sahip uluslararası bir konferans düzenlenmesine yönelik işlemleri başlatmaya çağırıyorum." dedi.

Filistinlilerin kendilerine sunulan tüm girişimleri kabul ettiğini İsrail'in ise kendisiyle imzalanan tüm anlaşmaları reddettiğini vurgulan Abbas, "Ulusal kararlarımızı hedef alan haksız ablukaya rağmen diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız ve ilkelerimizden sapmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Tüm tarafların katılımıyla genel ve başkanlık seçimlerine hazırlanıyoruz"

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkı adına konuşması için hiç kimseyi görevlendirmediğinin altını çizen Abbas, "Tüm engellere rağmen (Fetih Hareketi olarak) tüm tarafların katılımıyla genel ve başkanlık seçimlerine hazırlanıyoruz." ifadeleriyle de Fetih ile Hamas arasında varılan anlaşmaya işaret etti.

Abbas, uluslararası meşruiyete rağmen işgal edilen tarihi Filistin topraklarından sadece 1967 sınırları içindeki toprakların Filistinlilere kaldığını ancak İsrail'in ABD'nin desteğiyle kalan bu toprakların da yüzde 33'ünü ilhak etmeyi hedeflediğini kaydetti.

Normalleşme anlaşmaları Arap Barış Girişimi'ne aykırı

Körfez ülkelerinin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmalarına da değinen Abbas, bu anlaşmaların Arap Barış Girişimi'ne ve uluslararası hukuk çerçevesindeki çözüm önerilerine aykırı olduğunu vurguladı.

Abbas, bölgede daimi ve kapsamlı bir barışın yolunun işgalin sonlandırılması ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içinde bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiğine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Koşullar ne olursa olsun, barışa, adalete, insan onuruna ve vatanseverliğe sadık kalacağız."

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 19:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abbas uluslararası taraflar gözetiminde barış konferansı düzenlenmesini istedi - Son Dakika

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