Abbas ve Heniyye Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere desteğini yineledi - Son Dakika

Abbas ve Heniyye Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere desteğini yineledi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın telefon görüşmesinde Fetih ve Hamas arasındaki görüşmeler ele alındı.

Abbas ve Heniyye Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere desteğini yineledi, System.String[]

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın telefon görüşmesinde Fetih ve Hamas arasındaki görüşmeler ele alındı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Devlet Başkanı Abbas ile Fetih ve Hamas arasındaki görüşmeleri telefonda görüştü.

Abbas, Fetih ve Hamas arasındaki diyalog çabalarında istenilen sonuçlara ulaşılması ve üzerinde anlaşılan genel seçimlerin başarısı için verdiği desteği yineledi.

Heniyye, Abbas'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna Filistin adına yaptığı konuşmasını, "Bu tarihsel aşamada yaşadığımız anı ifade ediyor." ifadeleriyle övdü.

"Halkımızın karşı karşıya kaldığı planlarla yüzleşmek ve karşı koymak için tek çatı altında ulusal cephe inşa etmenin önemine" vurgu yapan Heniyye, Fetih ve Hamas arasında devam eden görüşmelere desteğini yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kuruluna Filistin adına video mesaj ile hitap etmişti.

Uluslararası hukuka dayalı ve uluslararası meşruiyet esasları üzerinde bir barış konferansı düzenlenmesini isteyen Abbas, "Ulusal kararlarımızı hedef alan haksız ablukaya rağmen diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız ve ilkelerimizden sapmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin'deki bölünmüşlüğün en önemli iki tarafı olan Fetih ile Hamas hareketleri arasında 22 Eylül'den bu yana İstanbul'da bir dizi görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arasındaki görüşmelerde tarafların uzlaşma durumu ve genel seçimlerin düzenlenmesine ilişkin konular ele alındı.

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in Merkez Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Fetih ile Hamas hareketleri arasında İstanbul'daki görüşmelerin olumlu ve verimli olduğunu belirtmişti.

Filistin anayasasına göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali ve ablukası altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 03:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abbas ve Heniyye Filistinli gruplar arasındaki görüşmelere desteğini yineledi - Son Dakika

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