Abbaslık Köy yolunda belediye ekipleri 1 kamyon atık topladı - Son Dakika

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Abbaslık Köy yolunda belediye ekipleri 1 kamyon atık topladı
6 saat önce
Bilecik belediyesi merkeze 4 kilometre uzaklıkta Abbaslık Köyü'ne giden yolda kapsamlı bir temizlik yaparken yaklaşık 1 kamyon atık toplandı.
Bilecik belediyesi merkeze 4 kilometre uzaklıkta Abbaslık Köyü'ne giden yolda kapsamlı bir temizlik yaparken yaklaşık 1 kamyon atık toplandı.
Bilecik'te manzara sevenlerin sıklıkla kullandığı Abbaslık Köy yolunda Bilecik Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sağlı sollu kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdi. Ekipler ormanlık alana atılmış çok sayıda atığı toplarken, günün sonunda yaklaşık 1 kamyon pislik çıktı. Ekipler vatandaşları çevreye çöp atmamaları yönünde uyarıda bulunurken, "Çevremizi temiz tutalım" dediler. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:03 Kaynak: İHA
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