Abbm'den, "Suriyeli Sığınmacılar" Konferansı
14 dakika önce
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi (ABBM), Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle, "AB-Türkiye İlişkileri ve Suriyeli Sığınmacılar" konulu bir konferans düzenledi.
Erzurum
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Avrupa Birliği
Bilgi Merkezi (ABBM), Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
işbirliğiyle, "AB- Türkiye
İlişkileri ve Suriyeli Sığınmacılar" konulu bir konferans düzenledi.
Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Başak Yavcan konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Başak Yavcan, öğretim elemanları ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, 'göç nedir', 'göçe zorlayan sebepler nelerdir?', 'Sadece zorunlu göç mü vardır?', 'Türkiye ve Avrupa'da mevcut mülteci sayısı', 'Mülteci konusunda AB ve Türkiye'nin karşılıklı beklentileri nelerdir?', 'AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)' gibi konularda bilgiler verdi.
Doç. Dr. Yavcan, konferansın soru-cevap bölümünden sonra verilen kokteylde de öğrencilerin sorularına detaylı cevaplar verdi. Konferans sonunda ayrıca katılımcılara, ABBM Koordinatörlüğü tarafından AB'yi tanıtıcı yayınlar dağıtıldı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:02 Kaynak: İHA
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