Bu yıl 50'ncisi düzenlenecek olan New York Maratonu öncesinde "Abbott Dash to the Finish Line 5K" koşusu gerçekleştirildi. 5000 metrelik koşuya olimpiyat madalyalı sporcular, ulusal şampiyonlar ve profesyonel sporcular da dahil olmak üzere 7.000'den fazla yarışmacı katıldı.