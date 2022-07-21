Abc: ABD Asker Ailelerinde İstismar Vakaları Arttı - Son Dakika
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Abc: ABD Asker Ailelerinde İstismar Vakaları Arttı

21.07.2022 14:01
Abc: ABD Asker Ailelerinde İstismar Vakaları Arttı

Aile içi şiddet sorunuyla mücadele etmek amacıyla askeri şubeler, sorunu ele almak ve mağdurlara yardım etmek için kaynaklar oluşturdu.

Aile içi şiddet sorunuyla mücadele etmek amacıyla askeri şubeler, sorunu ele almak ve mağdurlara yardım etmek için kaynaklar oluşturdu.

NEW YORK, 21 Temmuz (Xinhua) -- ABC Salı günü Savunma Bakanlığı'na dayanarak, 2015'ten 2019'a kadar ABD asker ailelerinde 42.000'den fazla aile içi istismar vakası rapor edildiğini bildirdi. Bununla birlikte Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi tarafından Mayıs 2021'de yayınlanan bir rapora göre, bilgiler düzenli olarak toplanmıyor ve olay sayısının muhtemelen daha fazla olduğu belirtiliyor. ABC, "Raporun, vakaların yüzde 74'ünün fiziksel istismar, yüzde 22'sinin duygusal istismar, yüzde 4'ünün cinsel istismar ve yüzde 1'inin ihmal olduğunu gösterdiğini" kaydetti. Rapora göre, aile içi şiddet sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan askeri şubeler sorunu ele almak ve mağdurlara yardım etmek için kaynaklar oluşturdu. Örneğin raporda, ABD Ordusu'nun "aile içi istismar, çocuk istismarı ve ihmal ile ilgili karmaşık zorluklar yaşayan askerlere ve ailelerine yardım etmek için özel olarak kurulmuş" bir "Aile Avukatlık Programı'na" (FAP) sahip olduğu belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Abc: ABD Asker Ailelerinde İstismar Vakaları Arttı - Son Dakika

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